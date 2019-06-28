Эксперт оценил идею предустанавливать российские приложения на смартфоны

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Идея предустанавливать российские приложения на устройства, поставляемые в Россию, полезна для рынка, но она должна быть качественно подготовлена, заявил РИА Новости директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Ранее в пятницу газета " Ведомости " со ссылкой на источники и текст проекта поправок в закон о связи сообщила, что Минкомсвязи хочет обязать производителей смартфонов предустанавливать российские приложения на устройства, поставляемые в Россию. Как сообщил газете федеральный чиновник, проект в ближайшие дни должен быть опубликован для публичного обсуждения. Поправки во многом повторяют проект, представленный в начале года Федеральной антимонопольной службой, при том что еще недавно Минкомсвязи официально выражало скепсис в эффективности таких норм для поддержки отечественных разработчиков.

"Важно подойти к этой инициативе с абсолютно качественной подготовкой. В первую очередь, это должно быть экономически интересно производителям телефонов", - сказал эксперт.

"Это, безусловно, полезная инициатива для рынка, поскольку даст равные возможности в предустановке приложений на телефоны, но важно, чтобы она была качественно реализована в сотрудничестве со всеми игроками и в равных возможностях", - добавил он.