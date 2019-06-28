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РИА Новости

Эксперт оценил идею предустанавливать российские приложения на смартфоны

Вчера, 14:13
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Идея предустанавливать российские приложения на устройства, поставляемые в Россию, полезна для рынка, но она должна быть качественно подготовлена, заявил РИА Новости директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Ранее в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на источники и текст проекта поправок в закон о связи сообщила, что Минкомсвязи хочет обязать производителей смартфонов предустанавливать российские приложения на устройства, поставляемые в Россию. Как сообщил газете федеральный чиновник, проект в ближайшие дни должен быть опубликован для публичного обсуждения. Поправки во многом повторяют проект, представленный в начале года Федеральной антимонопольной службой, при том что еще недавно Минкомсвязи официально выражало скепсис в эффективности таких норм для поддержки отечественных разработчиков.
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"Важно подойти к этой инициативе с абсолютно качественной подготовкой. В первую очередь, это должно быть экономически интересно производителям телефонов", - сказал эксперт.
"Это, безусловно, полезная инициатива для рынка, поскольку даст равные возможности в предустановке приложений на телефоны, но важно, чтобы она была качественно реализована в сотрудничестве со всеми игроками и в равных возможностях", - добавил он.
В августе 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить закон, предусматривающий требования, чтобы в смартфонах и компьютерах предустанавливались отечественные программные продукты. Документ должен быть подготовлен Минкомсвязью и ФАС. В феврале замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил РИА Новости, что служба направила в Минкомсвязь свои предложения. Служба предлагала предустанавливать браузеры, картографический сервис, мессенджер и антивирусное ПО. При этом выбор производителей софта и процедуры предустановки останется за производителями устройств. В апреле глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что не видит острой потребности в инициативе по предустановке российских приложений на ввозимые в РФ смартфоны и планшеты.
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