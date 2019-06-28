Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T14:13Z
https://ria.ru/20190628/1556015107.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155486/69/1554866980_0:108:3071:1836_1036x0_80_0_0_e3978a45e3a8940beb7d6025e8b381df.jpg
РИА Новости

МГУ запросил допфинансирование на научно-технологическую долину

Вчера, 14:13
1169
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВысотное здание МГУ имени Ломоносова
Высотное здание МГУ имени Ломоносова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Московский государственный университет им. Ломоносова запросил дополнительное финансирование на 10 миллиардов рублей из федерального бюджета, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГУ.
Ранее ректор МГУ, академик Виктор Садовничий заявлял, что начальный этап строительства научно-технологической долины обойдется примерно в 20 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что московские власти уже выделили 10 миллиардов рублей на строительство долины.
"МГУ направил в Минэкономразвития финансово-экономическое обоснование на 10 миллиардов рублей. Ведется работа по согласованию порядка и сроков выделения средств", - сказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
На попечительском совете вуза президент РФ Владимир Путин призвал ускорить процесс создания научно-технологического центра МГУ, чтобы объединить потенциалы университета, Российской академии наук (РАН) и ведущих российских вузов.
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
19 июня, 00:20
Садовничий: МГУ становится влиятельным центром не только в РФ, но и в мире
300007
Обсудить 0
Виктор СадовничийМГУ имени М. В. ЛомоносоваРИА Наука
Рекомендуем
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
РИА
Новости
Разработчики "раздевающего" девушек приложения решили закрыть проект
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Что происходит в Тбилиси после беспорядков
Литовский военнослужащий
National Interest рассказал, как Литва готовится к войне с Россией
Лента
новостей
Обстановка на Ленинградском вокзале после сбоя в движении электропоездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги
В Подмосковье электрички задерживаются из-за кражи 1,5 километра кабеля
Отдыхающая после принятия грязевых ванн на Чокракском озере в Крыму
Селфи в грязи. Почему туристы едут в Крым на Чокракское озеро
Храм Николая Чудотворца на Берсеневке в Москве. На втором плане слева - храм Христа Спасителя
РПЦ изменит свой устав, если в ее состав войдет экзархат русских приходов
Переданная музею на Урале копия картины Рубенса оказалась подлинником
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Малайзия ждет конкретных доказательств по делу о крушении MH17
Украинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву, на пресс-конференции в аэропорту Минска. 28 июня 2019
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Похороны лидера группы "Високосный год" пройдут в закрытом режиме
В испанском правительстве объяснили инцидент с жестом Трампа
Выпускник Путин, набравший 300 баллов на ЕГЭ, будет поступать в МФТИ
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший хочет, чтобы "Мстители" превзошли "Аватар"
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке
В ближайшее время Трампу направят официальное приглашение на юбилей Победы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
11:28Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган
11:28Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
11:25Правительство выделит средства пострадавшей от паводка Иркутской области
11:25Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
11:11Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
11:11Макрон заявил о возможности построить новое партнерство с Россией
11:10Работа с Турцией по Сирии идет в ежедневном режиме, заявил Путин
11:08Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
11:06Путин связал интерес Мэй к теме Скрипалей со своим интервью FT
11:03Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерные ограничения
11:02Путин рассказал о сотрудничестве с США по Сирии
11:00Трамп заявил о переговорах об исключении Huawei из "черного списка" в США
10:58Путин призвал Британию восстановить полноформатные отношения
Лента новостейМолния