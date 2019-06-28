МГУ запросил допфинансирование на научно-технологическую долину

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Московский государственный университет им. Ломоносова запросил дополнительное финансирование на 10 миллиардов рублей из федерального бюджета, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГУ.

Ранее ректор МГУ, академик Виктор Садовничий заявлял, что начальный этап строительства научно-технологической долины обойдется примерно в 20 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что московские власти уже выделили 10 миллиардов рублей на строительство долины.

"МГУ направил в Минэкономразвития финансово-экономическое обоснование на 10 миллиардов рублей. Ведется работа по согласованию порядка и сроков выделения средств", - сказали РИА Новости в пресс-службе вуза.