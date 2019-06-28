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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Лидеры G20 завершили первый день саммита театральной постановкой и ужином

Вчера, 14:11
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Перед началом саммита "Группы двадцати" в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019
Перед началом саммита Группы двадцати в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Перед началом саммита "Группы двадцати" в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019
ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Лидеры G20 вместе со своими супругами прибыли на торжественный ужин по итогам первого дня саммита в Осаке.
Главы государств объединения проведут вечер в гостевом доме на территории Осакского замка, построенном в XVI веке. Крепость за время своего существование подверглось многочисленным повреждениям и была реконструирована. Замок окружен парком, он пользуется особой популярностью в период цветения сакуры.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Вчера, 12:36
Как на "Оскаре": курьезы и детали встречи Путина и Трампа в Осаке
Для лидеров подготовлена специальная культурная программа: перед началом ужина им показали постановку театра Кёгэн в исполнении известного актера Мансая Номуры.
Супруги лидеров сегодняшний день провели в Киото - древней столице Японии и одном из самых популярных среди туристов городов страны. Пока главы государств обсуждали цифровую экономику и размышляли над решением международных проблем, их жены и мужья проводили время за более приятными занятиями - кормили карпов в пруду и участвовали в чайной церемонии.
Для министров иностранных дел "двадцатки" организован отдельный ужин.
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Саммит G20 в ОсакеБольшая двадцаткаОсака (город)ЯпонияВ мире
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