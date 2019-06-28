ФСИН и СПЧ предложили улучшить условия содержания заключенных

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ФСИН России и Совет по правам человека подготовили предложения на имя президента страны, которые направлены на улучшение условий содержания заключенных, заявил журналистам в пятницу заместитель директора службы Валерий Максименко.

Он рассказал, что президент поручил директору ФСИН и председателю Совета по правам человека до 1 июля этого года представить меры и предложения "по улучшения условий содержания наших подследственных и заключенных". Максименко отметил, что ФСИН и СПЧ должны были представить свои взгляды, как можно улучшить условия содержания, чтобы они "были как минимум соответствующими европейским требованиям".