Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T14:02Z
https://ria.ru/20190628/1556014414.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

ФСИН и СПЧ предложили улучшить условия содержания заключенных

Вчера, 14:02
179
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ФСИН России и Совет по правам человека подготовили предложения на имя президента страны, которые направлены на улучшение условий содержания заключенных, заявил журналистам в пятницу заместитель директора службы Валерий Максименко.
Он рассказал, что президент поручил директору ФСИН и председателю Совета по правам человека до 1 июля этого года представить меры и предложения "по улучшения условий содержания наших подследственных и заключенных". Максименко отметил, что ФСИН и СПЧ должны были представить свои взгляды, как можно улучшить условия содержания, чтобы они "были как минимум соответствующими европейским требованиям".
Вчера, 08:08
В СПЧ предложили не содержать в СИЗО обвиняемых в ряде случаев
"И такой ответ президенту директор ФСИН и председатель СПЧ подготовили", - сообщил Максименко.
200003
Обсудить 2
СПЧВалерий МаксименкоОбщество
Рекомендуем
ФСИН поддержит обращение в ЕСПЧ заключенных пермской колонии
РИА
Новости
В Минкультуры рассказали подробности о культурных нормативах для школьников
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин ответил на возражения Элтона Джона
В СПЧ предложили не содержать в СИЗО обвиняемых в ряде случаев
Лента
новостей
Гражданин США Пол Уилан в суде
Обвиняемому в шпионаже Уилану в СИЗО ничего не угрожает, заявили во ФСИН
Минсельхоз исключил дефицит риса
Власти ограничили госзакупки импортной медицинской одежды и ряда изделий
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
Путин побеседовал с Трюдо перед концертом в честь лидеров G20
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Мэй в беседе с Путиным призвала Россию отпустить украинских моряков
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Позитивные ожидания от встречи Путина и Трампа оправдались, заявил Косачев
В Краснодарском крае объявили пять штормовых предупреждений
Министр энергетики РФ Александр Новак
В Осаке Новак проводит встречу с министром энергетики Саудовской Аравии
Эксперт оценил идею предустанавливать российские приложения на смартфоны
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий назвал доклад бюро ПАСЕ по МН17 вторжением в компетенцию следствия
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
Во Франции из-за аномальной жары закрыли четыре тысячи школ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:44Премьер Италии прокомментировал слова Путина о либерализме
11:38Москвичей предупредили об усилении ветра в ближайшие часы
11:38Путин рассказал о выборе, который стоит перед Евросоюзом
11:36Трамп отказался сообщить, как США ответят на нарушения Ираном СВПД
11:35В Сирию за сутки вернулись более 1,8 тысячи беженцев
11:34Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
11:33Кузбасс готов принять на отдых 140 детей из подтопленного Приангарья
11:32В Сети отреагировали на слова о позоре украинской дипломатии из-за Климкина
11:32Путин: приверженцы либеральной идеи навязывают свою позицию большинству
11:31В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:30Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
11:28Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган
11:28Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
11:25Правительство выделит средства пострадавшей от паводка Иркутской области
11:25Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
Лента новостейМолния