Несколько пострадавших участников митинга в Тбилиси лечатся за границей

ТБИЛИСИ, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что несколько человек, пострадавших в ходе разгона митинга в Тбилиси, продолжают лечится в заграничных клиниках.

В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

"Сейчас главное - это здоровье каждого гражданина. Несколько пострадавших человек уже отправились лечиться в лучшие клиники за границей. Мы сообщали, что при необходимости мы готовы привезти в страну врачей-специалистов", - заявил премьер на брифинге в пятницу.