Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T14:01Z
https://ria.ru/20190628/1556014294.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155590/40/1555904078_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_d7b84b052c81f43c36b010dfdaad8a81.jpg
РИА Новости

Несколько пострадавших участников митинга в Тбилиси лечатся за границей

Вчера, 14:01
332
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что несколько человек, пострадавших в ходе разгона митинга в Тбилиси, продолжают лечится в заграничных клиниках.
В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
"Сейчас главное - это здоровье каждого гражданина. Несколько пострадавших человек уже отправились лечиться в лучшие клиники за границей. Мы сообщали, что при необходимости мы готовы привезти в страну врачей-специалистов", - заявил премьер на брифинге в пятницу.
Согласно последним данным минздрава Грузии, в больницах остается 13 пострадавших, состояние двух из них тяжелое.
Михаил Саакашвили
27 июня, 19:09
Премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в прошедших в Тбилиси беспорядках
1112107
Обсудить 2
Протесты в ГрузииГрузияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином на полях саммита Группы двадцати в Осаке.29 июня 2019
Путин ответил на вопрос о перспективе новых санкций США против России
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин заявил о ежедневном вмешательстве Запада в дела России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Путин и Трамп обсудили российско-американские экономические отношения
Ассоциация вина Грузии призвала власти вести разумную политику с Россией
Лента
новостей
Минсельхоз исключил дефицит риса
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Что происходит в Тбилиси после беспорядков
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Путин и Трамп договорились начать консультации по СНВ-3
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
Меркель прибыла на торжественный ужин лидеров G20 в хорошем самочувствии
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпром" не получал предложений Украины о замене транзита на своп газа
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Мэй потребовала привлечь "обвиняемых" по делу Скрипалей к ответственности
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
Путин и Трамп обсудили Венесуэлу и "вмешательство" в выборы в США
Сергей Гаврилов
Гаврилов не исключил, что в будущем совершит паломничество в Грузию
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский предоставил гражданство 14 иностранцам, "защищавшим Украину"
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
Конкретики по встречам в "нормандском формате" нет, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин ответил на возражения Элтона Джона
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
11:28Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган
11:28Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
11:25Правительство выделит средства пострадавшей от паводка Иркутской области
11:25Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
11:11Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
11:11Макрон заявил о возможности построить новое партнерство с Россией
11:10Работа с Турцией по Сирии идет в ежедневном режиме, заявил Путин
11:08Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
11:06Путин связал интерес Мэй к теме Скрипалей со своим интервью FT
11:03Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерные ограничения
11:02Путин рассказал о сотрудничестве с США по Сирии
11:00Трамп заявил о переговорах об исключении Huawei из "черного списка" в США
10:58Путин призвал Британию восстановить полноформатные отношения
Лента новостейМолния