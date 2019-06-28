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РИА Новости

Время для электронного голосования в Москве увеличилось до 15 минут

Вчера, 13:59
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Время, выделяемое каждому избирателю для электронного голосования на выборах в Московскую городскую думу, увеличилось до 15 минут, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
"У нас будет 15 минут на голосование... Время связано с требованием безопасности, потому что эти 15 минут мы поддерживаем сессию на защищённом сервере", - сказал Костырко на совместном совещании двух комиссий Общественной палаты в пятницу.
Замглавы департамента сообщил, что в регламент внесут изменения, так как во время тестов выяснилось, что для людей старшего возраста 5 минут, как прописано сейчас, недостаточно.
"Вам за 15 минут нужно поставить галочку. Если вы это не сделали, то бюллетень закроется. Голосование анонимное, тайное, и я не смогу вам его обратно вернуть", - отметил Костырко.
Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов
25 июня, 16:45
Венедиктов: электронное голосование привлечет новых избирателей в Москве
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