Власти ограничили госзакупки импортной медицинской одежды и ряда изделий

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Медицинская одежда, ряд санитарно-гигиенических товаров, в том числе подгузники и одноразовые пеленки, и некоторые наборы реагентов попали в перечень импортных медицинских изделий, для которых установлены ограничения при госзакупках, следует из постановления правительства РФ.

"Список дополнен 14 видами медицинских изделий и оборудования. Аналоги этих изделий производятся в достаточном объёме не менее чем двумя российскими компаниями. Принятые решения направлены на развитие производства медицинских изделий в России", - говорится в сообщении.