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РИА Новости

Мосводосток направил сотрудников и технику для откачки воды в Шереметьево

Вчера, 13:52
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобили на затопленном участке дороги к аэропорту Шереметьево затопило из-за сильных дождей
Автомобили на затопленном участке дороги к аэропорту Шереметьево затопило из-за сильных дождей
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мосводосток направил своих сотрудников и технику для откачки воды в Шереметьево, сообщает пресс-служба предприятия.
При этом в пресс-службе отметили, что место скопления воды находится вне зоны обслуживания городских сетей ГУП "Мосводосток".
Ранее Шереметьево сообщило о подтоплении участка дороги у аэропорта на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе, из-за которого затруднено движение автотранспорта.
"Учитывая высокую транспортную значимость объекта, его близость к аэропорту, для недопущения причинения неудобств гражданам и автомобилистам ГУП "Мосводосток" оказывает содействие в ликвидации подтопления и направило специализированную технику и бригады рабочих для откачки воды",- рассказали в пресс-службе.
Ранее пресс-служба Мосводостока сообщила РИА Новости о том, что из-за тяжёлых погодных условий более 1,1 тысячи сотрудников и 180 единиц техники работают в столице круглосуточно и оперативно устраняют скопления воды.
Автомобили на затопленном участке дороги к аэропорту Шереметьево затопило из-за сильных дождей
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