Мосводосток направил сотрудников и технику для откачки воды в Шереметьево

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мосводосток направил своих сотрудников и технику для откачки воды в Шереметьево, сообщает пресс-служба предприятия.

При этом в пресс-службе отметили, что место скопления воды находится вне зоны обслуживания городских сетей ГУП "Мосводосток".

Ранее Шереметьево сообщило о подтоплении участка дороги у аэропорта на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе, из-за которого затруднено движение автотранспорта.

"Учитывая высокую транспортную значимость объекта, его близость к аэропорту, для недопущения причинения неудобств гражданам и автомобилистам ГУП "Мосводосток" оказывает содействие в ликвидации подтопления и направило специализированную технику и бригады рабочих для откачки воды",- рассказали в пресс-службе.