Глава Адыгеи поручил нарастить этнокомпонент в туристической сфере

Глава Адыгеи провел заседание кабинета министров республики. "В рамках заседания обсуждался ряд вопросов, в том числе поддержка меценатства, развитие волонтёрства, наращивание этнокомпонента в туристической сфере... В частности, говорилось о строительстве этнодеревни в адыгском стиле, создании на федеральных трассах объектов придорожного сервиса, где туристы могут ознакомиться с изделиями мастеров народного промысла Адыгеи, культурой и природой региона. Мурат Кумпилов призвал заинтересованные ведомства консолидировать усилия в этом направлении", - отмечается в релизе.

Кроме того, по данным пресс-службы, глава республики обсудил с кабинетом министров итоги заседания Госсовета РФ и задачи по реализации нацпроектов в Адыгее. Отдельно Кумпилов остановился на вопросе подготовки заявок на федеральное финансирование в 2020 году, отметив, что вся проектная документация должна быть готова в запланированные сроки, а мониторинг эффективности работы по нацпроектам в регионе должен вестись постоянно.