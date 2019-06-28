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РИА Новости
Республика Адыгея

Глава Адыгеи поручил нарастить этнокомпонент в туристической сфере

Вчера, 13:51
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Мурат Кумпилов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил подчиненным нарастить этнокомпонент в туристической сфере республики, сообщает его пресс-служба.
Глава Адыгеи провел заседание кабинета министров республики. "В рамках заседания обсуждался ряд вопросов, в том числе поддержка меценатства, развитие волонтёрства, наращивание этнокомпонента в туристической сфере... В частности, говорилось о строительстве этнодеревни в адыгском стиле, создании на федеральных трассах объектов придорожного сервиса, где туристы могут ознакомиться с изделиями мастеров народного промысла Адыгеи, культурой и природой региона. Мурат Кумпилов призвал заинтересованные ведомства консолидировать усилия в этом направлении", - отмечается в релизе.
Кроме того, по данным пресс-службы, глава республики обсудил с кабинетом министров итоги заседания Госсовета РФ и задачи по реализации нацпроектов в Адыгее. Отдельно Кумпилов остановился на вопросе подготовки заявок на федеральное финансирование в 2020 году, отметив, что вся проектная документация должна быть готова в запланированные сроки, а мониторинг эффективности работы по нацпроектам в регионе должен вестись постоянно.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловАдыгеяОбщество
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