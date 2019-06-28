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РИА Новости
Культура

"Культурный диктант" для школьников пройдет в День народного единства

Вчера, 13:48
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АНОСИНО (Московская обл.), 28 июн - РИА Новости. "Культурный диктант" для школьников пройдет 4 ноября в День народного единства в рамках пилотного проекта по введению культурных нормативов для школьников, заявила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.
С 1 октября 2019 года школам, желающим принять участие в "Культурном диктанте", нужно будет зарегистрироваться и получить доступ к контенту, разработанному специально для проекта, при участии "Яндекс. Учебник". Замминистра надеется, что в перспективе "Яндекс" станет партнером проекта.
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"Диктант мы планируем провести в День народного единства. Мы привлечем к его реализации деятелей культуры, а учреждения культуры приготовят творческие мероприятия так, чтобы акция стала ярким, запоминающимся всероссийским событием", - сказала Ярилова на Всероссийском совещании региональных министров.
Пилотный проект по введению культурных нормативов для школьников стартует с 1 сентября 2019 года в 8 пилотных субъектах Российской Федерации: Республика Татарстан, Республика Коми, Ставропольский край, Тульская область, Ярославская область, Пензенская область, Саратовская область, Новосибирская область. Зимой министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал о том, что Минкультуры и Минпросвещения РФ занимаются разработкой проекта для школьников, в рамках которого дети будут ходить в музеи, смотреть лучшие фильмы и вести специальные дневники.
Александр Хинштейн
13 июня, 15:35
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