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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Пекин законодательно запретил половую дискриминацию при найме на работу

Вчера, 13:39
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© РИА НовостиПекин
Пекин
© РИА Новости
МОСКВА, 28 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Власти китайской столицы законодательно запретили дискриминацию по половому признаку при приеме на работу.
Соответствующеепостановление муниципальное правительство опубликовало 27 июня. Нарушителям правила грозит штраф до 50 тысяч юаней (7,27 тысячи долларов) и включение в "черный список" работодателей.
Одиниз важнейших пунктов постановления гласит, что работодателям при приеме женщин на работу запрещено запрашивать информацию о семейном положении соискательницы и ее планах на беременность. Во время диспансеризации при приеме на работу запрещено делать тест на беременность.
Необходимостьтаких нововведений назрела из-за того, что работодатели обычно отказывались нанимать молодых жен, чтобы не оплачивать им предстоящие отпуска по беременности и родам. Такая практика сделала только вышедших замуж девушек наименее востребованными на столичном рынке труда, отмечает рекрутинговое агентство Zhaoping. Кроме того, по данным агентства, у 58% представительниц слабого пола беременность срывает продвижение по карьерной лестнице, 40% приходится отказываться от декретных отпусков по требованию работодателя.
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