Пекин законодательно запретил половую дискриминацию при найме на работу

Одиниз важнейших пунктов постановления гласит, что работодателям при приеме женщин на работу запрещено запрашивать информацию о семейном положении соискательницы и ее планах на беременность. Во время диспансеризации при приеме на работу запрещено делать тест на беременность.

Необходимостьтаких нововведений назрела из-за того, что работодатели обычно отказывались нанимать молодых жен, чтобы не оплачивать им предстоящие отпуска по беременности и родам. Такая практика сделала только вышедших замуж девушек наименее востребованными на столичном рынке труда, отмечает рекрутинговое агентство Zhaoping. Кроме того, по данным агентства, у 58% представительниц слабого пола беременность срывает продвижение по карьерной лестнице, 40% приходится отказываться от декретных отпусков по требованию работодателя.