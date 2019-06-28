Акционеры "Русгидро" одобрили рост дивидендов-2018 на 40%

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Акционеры "Русгидро" одобрили выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 3,67 копейки на акцию, что на 39,5% выше выплат за предыдущий год, передаёт корреспондент РИА Новости с годового собрания акционеров компании.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 15,919 миллиарда рублей - 50% прибыли по МСФО.

По итогам 2017 года акционеры "Русгидро" получили по 2,63 копейки на акцию, в общей сложности 11,226 миллиарда рублей.

В апреле совет директоров компании утвердил новую дивидендную политику, согласно которой "Русгидро" будет выплачивать дивиденды в размере 50% чистой прибыли по МСФО, но не менее их среднего уровня за предшествующие три года. Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в 2018 году выросла по сравнению с предыдущим годом на 28,5% и составила 31,837 миллиарда рублей.

В прежней редакции минимальный размер дивидендов составлял 5% от прибыли по МСФО. При этом в течение последних трех лет "Русгидро" ежегодно направляло на дивиденды 50% от чистой прибыли. В итоге за эти три года "Русгидро" совокупно выплатила более 46 миллиардов рублей: за 2015 год - 15 миллиардов, за 2016 год - 19,86 миллиарда, за 2017 год - 11,2 миллиарда.