Мобильное приложение может появиться на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мобильное приложение может появиться для помощи наблюдателям от Общественной палаты на предстоящих выборах в Мосгордуму, сообщил заместитель комиссии по технологиям "Умного города" Владимир Чернецкий.

"В рамках нашей комиссии по технологиям решили на основе некоторой технологической платформы реализовать мобильное приложение, которое обеспечит коммуникацию наблюдателей от Общественной палаты со штабом по контролю за ходом выборов", - сказал Чернецкий на совместном заседании комиссии по технологиям "Умного города" и комиссии по безопасности, миграционной политики и межнациональным отношениям Общественной палаты Москвы.

По его словам, мобильное приложение будет поддерживать наблюдателя в решении его постоянных задач. С помощью приложения в штаб в онлайн-режиме будут передаваться сведения об итогах голосования - промежуточные и финальные, сообщения о нарушениях и жалобах, итоговые фотографии протоколов.

"Сделано это для того, чтобы сообщения о каких-то нештатных ситуациях были оперативно переданы в штаб, оператор бы их обрабатывал. Также чтобы в штабе было удобное средство контроля за ходом этих голосований", - пояснил Чернецкий.

Он добавил, что на данный момент в корпусе наблюдателей уже находится 3 тысячи человек, но по прогнозам ожидается их увеличение до 5 тысяч. Чернецкий подчеркнул, что даже у подготовленных наблюдателей возникают вопросы об их полномочиях, именно поэтому создается данное приложение.

Он отметил, что приложение в помощь наблюдателю планируется запустить к моменту начала обучения наблюдателей, то есть к 15 августа.