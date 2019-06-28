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РИА Новости

Жириновский пожаловался, что не может найти себе советника

Вчера, 13:19
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский посетовал, что на должность его советника с зарплатой в 150 тысяч рублей нашлось мало желающих.

"У меня вакансия – советник руководителя фракции по политическим вопросам, 150 тысяч рублей зарплата, и квартиру можем дать служебную. Что вы думаете, очередь выстроилась 100 тысяч или 100 человек? 10 человек всего!" - рассказал он в эфире канала "Россия 24".

Несмотря на небольшой список соискателей, политик добавил, что многих из них забраковал.
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