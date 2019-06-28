Жириновский пожаловался, что не может найти себе советника

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский посетовал, что на должность его советника с зарплатой в 150 тысяч рублей нашлось мало желающих.
"У меня вакансия – советник руководителя фракции по политическим вопросам, 150 тысяч рублей зарплата, и квартиру можем дать служебную. Что вы думаете, очередь выстроилась 100 тысяч или 100 человек? 10 человек всего!" - рассказал он в эфире канала "Россия 24".
Несмотря на небольшой список соискателей, политик добавил, что многих из них забраковал.
26 июня, 15:54Жириновский предложил убрать "зебры" с дорог