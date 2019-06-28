Жириновский пожаловался, что не может найти себе советника

"У меня вакансия – советник руководителя фракции по политическим вопросам, 150 тысяч рублей зарплата, и квартиру можем дать служебную. Что вы думаете, очередь выстроилась 100 тысяч или 100 человек? 10 человек всего!" - рассказал он в эфире канала "Россия 24".