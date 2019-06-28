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РИА Новости

На должность губернатора Мурманской области претендуют 15 человек

Вчера, 13:14
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МУРМАНСК, 28 июн - РИА Новости. Избирательная комиссия завершила прием документов от кандидатов на должность губернатора Мурманской области, на которую претендуют 15 человек, в том числе действующий врио главы региона.
"В избирательной комиссии Мурманской области завершился период приема документов для выдвижения кандидатами на должность губернатора Мурманской области. Документы о выдвижении представили 15 кандидатов", - сообщается на сайте комиссии.
В числе претендентов на губернаторское кресло - врио главы региона Андрей Чибис от "Единой России", Геннадий Тупикин от регионального отделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Виталий Измайлов от "Гражданской Платформы", Михаил Антропов от КПРФ, Василий Буров от "Справедливой России", Максим Белов от ЛДПР, Михаил Сухотин от "Альянса зеленых". А также самовыдвиженцы: Николай Дмитренко, Михаил Зуб, Кариб Гаджимагомедов, Максим Соколов, Дмитрий Еминцев, Николай Богатырев, Максим Кириленко, Сергей Габриелян.
Отмечается, что документы для регистрации должны быть представлены выдвинутыми кандидатами в избирательную комиссию Мурманской области с 9 июля до 18.00 24 июля 2019 года.
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