В Пензенской области ввели режим ЧС из-за гибели посевов

ПЕНЗА, 28 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов сельхозкультур на площади свыше 100 гектаров, говорится в распоряжении главы региона.
"В связи с опасными метеорологическими явлениями… ввести с 27 июня 2019 года и до особого распоряжения… на территории Пензенской области режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в документе.
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Уточняется, что границами зоны ЧС определили территорию всей области, уровень реагирования – региональный.
"Основанием введения режима чрезвычайной ситуации считать опасное агрометеорологическое явление, значительный материальный ущерб, нанесенный сельхозпроизводителям и экономике области в результате гибели посевов сельскохозяйственных культур единовременно на площади более 100 гектаров", - отмечается в распоряжении.