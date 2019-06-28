В Пензенской области ввели режим ЧС из-за гибели посевов

ПЕНЗА, 28 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов сельхозкультур на площади свыше 100 гектаров, говорится в распоряжении главы региона.

"В связи с опасными метеорологическими явлениями… ввести с 27 июня 2019 года и до особого распоряжения… на территории Пензенской области режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в документе.

Уточняется, что границами зоны ЧС определили территорию всей области, уровень реагирования – региональный.