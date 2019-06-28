Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T13:10Z
https://ria.ru/20190628/1556010182.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Пензенской области ввели режим ЧС из-за гибели посевов

Вчера, 13:10
244
ПЕНЗА, 28 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов сельхозкультур на площади свыше 100 гектаров, говорится в распоряжении главы региона.
"В связи с опасными метеорологическими явлениями… ввести с 27 июня 2019 года и до особого распоряжения… на территории Пензенской области режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в документе.
Уборка льна в Смоленской области. Архивное фото
24 августа 2018, 16:05
На Смоленщине планируют увеличить посевы льна до 100 тысяч га к 2030 году
Уточняется, что границами зоны ЧС определили территорию всей области, уровень реагирования – региональный.
"Основанием введения режима чрезвычайной ситуации считать опасное агрометеорологическое явление, значительный материальный ущерб, нанесенный сельхозпроизводителям и экономике области в результате гибели посевов сельскохозяйственных культур единовременно на площади более 100 гектаров", - отмечается в распоряжении.
002001
Обсудить 0
Иван БелозерцевПензенская областьПроисшествия
Рекомендуем
Паводок в Иркутской области
СК в Иркутской области проверяет исчезновение двух человек во время паводка
РИА
Новости
В Башкирии утонул семилетний мальчик, пасший гусей
В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение в цехе завода
В Нижнем Новгороде загорелся цех ГАЗа
Лента
новостей
В Москве потушили пожар в квартире в пятиэтажном жилом доме
В Новосибирске проверяют информацию о поборах за переход в 10-й класс
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Верховной рады Украины
Ляшко потребовал от МИД стенограммы встреч Зеленского с Меркель и Макроном
Оперативные службы Кубани перевели на усиленный режим работы из-за непогоды
Президент РФ Владимир Путин
Россия продолжит участвовать в работе "нормандского формата"
Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево
Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево
Депутаты во время заседания Национальной ассамблеи в Париже. Архивное фото
Национальная ассамблея Франции приняла законопроект об энергетике и климате
В Москве сотрудник Росгвардии покончил с собой
Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
В Иркутской области семья погибла из-за паводка в деревне
Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
В нескольких районах Иркутской области ожидается повышение уровня воды
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский предоставил гражданство 14 иностранцам, "защищавшим Украину"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:34Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
11:33Кузбасс готов принять на отдых 140 детей из подтопленного Приангарья
11:32В Сети отреагировали на слова о позоре украинской дипломатии из-за Климкина
11:32Путин: приверженцы либеральной идеи навязывают свою позицию большинству
11:31В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:30Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
11:28Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган
11:28Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
11:25Правительство выделит средства пострадавшей от паводка Иркутской области
11:25Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
11:11Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
11:11Макрон заявил о возможности построить новое партнерство с Россией
11:10Работа с Турцией по Сирии идет в ежедневном режиме, заявил Путин
11:08Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
Лента новостейМолния