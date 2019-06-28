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РИА Новости

Слуцкий назвал доклад бюро ПАСЕ по МН17 вторжением в компетенцию следствия

Вчера, 13:05
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
СТРАСБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Замглавы делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий, комментируя решение бюро ассамблеи подготовить доклад по ситуации с крушением МН17, указал, что подобная инициатива является вторжением в компетенцию следствия.
Ранее глава одной из политгрупп Ассамблеи Тини Кокс сообщил, что Уставной орган Парламентской ассамблеи Совета Европы - Бюро ПАСЕ на заседании в пятницу приняло решение подготовить доклад по ситуации вокруг крушения на Украине в 2014 году малайзийского Boeing рейса МН17.
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"Само расследование вокруг катастрофы МН17 политически ангажировано с единственной целью - очернить и демонизировать Россию. Здесь мотивация абсолютно также", - заявил РИА Новости Слуцкий, говоря об этой инициативе.
"Сомневаюсь, что это делается из побуждений установления истины", - добавил депутат.
Кроме того, подготовка подобных докладов на парламентских площадках - вторжение в компетенцию следствия, уверен он.
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Депутат считает, что "русофобское агрессивное меньшинство не может смириться с возвращением делегации РФ на площадку ПАСЕ".
"Антироссийские инициативы будут сейчас сыпаться как из рога изобилия. Мы не рассчитывали, что работать будет легко и просто", - отметил он.
"Но работать мы будем, будем доводить до европейской общественности позицию России и рассказывать правду об всех тех событиях, где запад пытается обелить Киев и априори сделать виноватой Москву", - заключил Слуцкий.
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Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. По данным РФ, самолёт был сбит украинской ракетой.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
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В ДНР прокомментировали обвинения следственной группы по МН17
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Леонид СлуцкийMH17. РасследованиеГенеральная прокуратура РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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