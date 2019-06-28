Глава Росрыболовства рассказал о состоянии выпущенных косаток и белух

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Белухи и косатки, выпущенные из китовой тюрьмы, находятся в нормальном состоянии, более подробная информация об их самочувствии будет на следующей неделе, заявил на пресс-конференции глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Могу сказать, что сейчас по той информации, что у нас есть, косатки ушли на 140 километров от точки выпуска, белухи тоже ушли от точки выпуска и находятся пока в нормальном состоянии. Они двигаются, они перемещаются. Более подробно мы всю информацию предоставим на следующей неделе", - сказал Шестаков.

Он добавил, что будет проведена пресс-конференция, где будут продемонстрированы все заснятые видеоматериалы. "Мы ни от кого ничего не скрываем, мы просто не хотим допустить каких-то оголтелых спекуляций на этой теме. Идет тонкая четкая профессиональная работа, которая шла с момента поручения президента", - подчеркнул глава Росрыболовства.

В четверг Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщил, что в Охотское море выпустили первых двух косаток и шесть белух, оснастив спутниковыми метками. В институте рассказали, что животных решили выпустить в море без адаптации на месте, так как специалисты сочли, что состояние косаток и белух это позволяет.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.