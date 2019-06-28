Эксперт оценил перспективы начала диалога России и США

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (четвертый справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Не стоит ожидать, что состоявшаяся в Осаке встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа позволит странам начать диалог или приведет к прорыву в отношениях, считает доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в пятницу на полях саммита G20 в японской Осаке. Ранее Белый дом сообщил, что президенты РФ и США на встрече на полях саммита G20 в японской Осаке обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину. Встреча Путина и Трампа продлилась почти полтора часа. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, было подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр проблем от экономики до стратегической стабильности.

"Прорыв на встрече Путина и Трампа обещали уже наверное на протяжении последних двух с половиной лет. Я вспоминаю встречу в Гамбурге 2017 году, прошлогоднюю встречу в Хельсинки в прошлом году. Каждый раз после окончания этой встречи мы получали очередной приступ враждебности. Так что ожидать какого-то прорыва, начала какого-то диалога я бы не стал", - сказал Фененко РИА Новости.

Он отметил, что сам факт, что встреча двух президентов уже считается событием и прорывом говорит о том, что у Москвы и Вашингтона "попросту уже нет никакой повести для отношений".

"У нас есть устойчивый миф, что кто-то мешает Трампу все время вступить в диалог с нами. При этом пока мы еще не увидели ни одной реальной попытки со стороны Трампа начать какой-то диалог. Поэтому большие надежды на эту встречу я бы возлагать не стал", - добавил эксперт.

Кроме того, агентство Блумберг со ссылкой на Белый дом сообщило, что Путин и Трамп на встрече договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

Комментируя эту информацию, Фененко выразил сомнение, что прошедшая встреча лидеров РФ и США каким-либо образом отразится на ситуации вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

"Я это слышу с января 2017 года (про контроль над вооружениями). Пока практика абсолютно иная. Пока мы видим распад Договора РСМД и неясность перспективы СНВ-3. Поэтому говорить о том, что будут продолжены переговоры по контролю над вооружениями на фоне этой реальности я бы не стал", - отметил эксперт.

СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.