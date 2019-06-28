Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T12:58Z
https://ria.ru/20190628/1556009640.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Новосибирске проверяют информацию о поборах за переход в 10-й класс

Вчера, 12:58
427
КРАСНОЯРСК, 28 июн – РИА Новости. Следователи заинтересовались информацией о том, что в одной из школ Новосибирска с учеников требуют деньги за переход в десятый класс, сообщает СУСК РФ по области.
"Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска... проводится уголовно-процессуальная проверка по факту появившейся в СМИ информации о переводе учеников в 10-й класс одной из школ Дзержинского района города Новосибирска за денежное вознаграждение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.
16 апреля, 17:27
В Саратовской области бывший директор школы признался в поборах с учителей
По данным информационного агентства НГС, о поборах рассказали родители учеников. По их данным, за перевод в десятый класс с них потребовали 5 тысяч рублей, а при переходе в 11-й - 10 тысяч рублей.
130034
Обсудить 0
Следственный комитет РФНовосибирскПроисшествия
Рекомендуем
Минобороны рассекретило документы о первых испытаниях автомата Калашникова
РИА
Новости
В Башкирии утонул семилетний мальчик, пасший гусей
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер
"Газпром" призвал Украину подумать о собственном газоснабжении
Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20. 28.06.2019
Меркель рассказала о встрече с Трампом в Осаке
Лента
новостей
Прокуратура потребовала убрать латинские буквы с герба Черняховска
На Кубани могут завести дело на судью, напавшую на девушку
На Урале родители добились продолжения обучения детей в 10 классе лицея
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский предоставил гражданство 14 иностранцам, "защищавшим Украину"
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Топилин назвал вероятную причину снижения рождаемости на Кавказе
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий назвал доклад бюро ПАСЕ по МН17 вторжением в компетенцию следствия
Россия отправила в Турцию ловушку расплава ядерного топлива для АЭС "Аккую"
Зенитно-ракетные комплексы Триумф С-400
Россия готова поставить Ирану С-400, заявили в ФСВТС
ЦИК обратится к ГП и СК по поводу комиссий-нарушителей в Петербурге
Разработчики "раздевающего" девушек приложения решили закрыть проект
Здание Совета Европы в Страсбурге
Россия своевременно сделает взнос в бюджет Совета Европы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:35В Сирию за сутки вернулись более 1,8 тысячи беженцев
11:34Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
11:33Кузбасс готов принять на отдых 140 детей из подтопленного Приангарья
11:32В Сети отреагировали на слова о позоре украинской дипломатии из-за Климкина
11:32Путин: приверженцы либеральной идеи навязывают свою позицию большинству
11:31В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:30Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
11:28Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган
11:28Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
11:25Правительство выделит средства пострадавшей от паводка Иркутской области
11:25Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
11:11Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
11:11Макрон заявил о возможности построить новое партнерство с Россией
11:10Работа с Турцией по Сирии идет в ежедневном режиме, заявил Путин
Лента новостейМолния