В Новосибирске проверяют информацию о поборах за переход в 10-й класс

КРАСНОЯРСК, 28 июн – РИА Новости. Следователи заинтересовались информацией о том, что в одной из школ Новосибирска с учеников требуют деньги за переход в десятый класс, сообщает СУСК РФ по области.

"Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска... проводится уголовно-процессуальная проверка по факту появившейся в СМИ информации о переводе учеников в 10-й класс одной из школ Дзержинского района города Новосибирска за денежное вознаграждение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.