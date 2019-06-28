В Новосибирске проверяют информацию о поборах за переход в 10-й класс

КРАСНОЯРСК, 28 июн – РИА Новости. Следователи заинтересовались информацией о том, что в одной из школ Новосибирска с учеников требуют деньги за переход в десятый класс, сообщает СУСК РФ по области.
"Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска... проводится уголовно-процессуальная проверка по факту появившейся в СМИ информации о переводе учеников в 10-й класс одной из школ Дзержинского района города Новосибирска за денежное вознаграждение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.
По данным информационного агентства НГС, о поборах рассказали родители учеников. По их данным, за перевод в десятый класс с них потребовали 5 тысяч рублей, а при переходе в 11-й - 10 тысяч рублей.