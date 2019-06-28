Гаврилов не исключил, что в будущем совершит паломничество в Грузию

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который подвергся нападению в Грузии, не исключил возможности посетить эту страну вновь, но в личных целях, чтобы опробовать недавно принятый нижней палатой парламента закон "О паломничестве".
"Мы приняли закон "О паломничестве", и в рамках этого закона я хотел бы опробовать его, посетив Грузию, поездить по святыням местным", - пояснил Гаврилов РИА Новости.
"Сейчас я вовсе не собираюсь в Грузию, не собираюсь давать повода провокаторам. Я верю, что ситуация там успокоится", - добавил он.
Инцидент с Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы.
Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлый году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
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