Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T12:37Z
https://ria.ru/20190628/1556008256.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155577/62/1555776236_0:0:3095:1742_1036x0_80_0_0_3d80d1c617d03ff06a12f4614efe894d.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Гаврилов не исключил, что в будущем совершит паломничество в Грузию

Вчера, 12:37
520
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который подвергся нападению в Грузии, не исключил возможности посетить эту страну вновь, но в личных целях, чтобы опробовать недавно принятый нижней палатой парламента закон "О паломничестве".
"Мы приняли закон "О паломничестве", и в рамках этого закона я хотел бы опробовать его, посетив Грузию, поездить по святыням местным", - пояснил Гаврилов РИА Новости.
"Сейчас я вовсе не собираюсь в Грузию, не собираюсь давать повода провокаторам. Я верю, что ситуация там успокоится", - добавил он.
Инцидент с Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы.
Нино Бурджанадзе
21 июня, 19:30
Бурджанадзе прокомментировала инцидент с Гавриловым в парламенте Грузии
Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлый году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Сергей Гаврилов
21 июня, 16:14
Гаврилов не исключил, что станет священником
610208
Обсудить 2
Религия и мировоззрениерелигияПротесты в ГрузииГосдума РФСергей ГавриловРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности россиянам
РИА
Новости
Зураб Абашидзе, специальный представитель по вопросам взаимоотношений с Россией. Архив
В Грузии заявили о желании сохранить позитив в отношениях с Россией
Минобороны рассекретило документы о первых испытаниях автомата Калашникова
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Что происходит в Тбилиси после беспорядков
Лента
новостей
Прокуратура потребовала убрать латинские буквы с герба Черняховска
Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20. 28.06.2019
Меркель рассказала о встрече с Трампом в Осаке
Пранкер Владимир Кузнецов
Пранкер Вован оценил свои шансы на выборах в Мосгордуму
Танк турецкой армии возле границы между Турцией и Сирией
Турция нанесла удар по Сирии
Международный аэропорт Сочи в Адлере
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме оценили связь между возвращением в ПАСЕ и признанием Крыма
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Несколько пострадавших участников митинга в Тбилиси лечатся за границей
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (четвертый справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Эксперт оценил перспективы начала диалога России и США
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время заседания Госсовета по развитию добровольчества в Кремле
Кадыров прокомментировал слова Путина о предателях
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38Москвичей предупредили об усилении ветра в ближайшие часы
11:38Путин рассказал о выборе, который стоит перед Евросоюзом
11:36Трамп отказался сообщить, как США ответят на нарушения Ираном СВПД
11:35В Сирию за сутки вернулись более 1,8 тысячи беженцев
11:34Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
11:33Кузбасс готов принять на отдых 140 детей из подтопленного Приангарья
11:32В Сети отреагировали на слова о позоре украинской дипломатии из-за Климкина
11:32Путин: приверженцы либеральной идеи навязывают свою позицию большинству
11:31В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:30Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
11:28Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган
11:28Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
11:25Правительство выделит средства пострадавшей от паводка Иркутской области
11:25Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
Лента новостейМолния