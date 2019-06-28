Гаврилов не исключил, что в будущем совершит паломничество в Грузию

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который подвергся нападению в Грузии, не исключил возможности посетить эту страну вновь, но в личных целях, чтобы опробовать недавно принятый нижней палатой парламента закон "О паломничестве".

"Мы приняли закон "О паломничестве", и в рамках этого закона я хотел бы опробовать его, посетив Грузию, поездить по святыням местным", - пояснил Гаврилов РИА Новости.

"Сейчас я вовсе не собираюсь в Грузию, не собираюсь давать повода провокаторам. Я верю, что ситуация там успокоится", - добавил он.

Инцидент с Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы.

Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.