Россия отправила в Турцию ловушку расплава ядерного топлива для АЭС "Аккую"

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. АО "Тяжмаш" (Сызрань, Самарская область) начало перевозку одной из систем безопасности — устройства локализации расплава активной зоны (ловушки расплава) - для первого энергоблока АЭС "Аккую", которая строится в Турции с участием России, сообщила пресс-служба предприятия.
"На объект были отправлены основные узлы изделия — корпус и наполнитель. Это первый раз, когда сызранское предприятие несет ответственность за доставку оборудования непосредственно до иностранного заказчика", - говорится в сообщении.
Ловушка расплава — уникальная разработка российских атомщиков, представляющая собой специальную систему защиты атомной станции на случай аварии с расплавлением ядерного топлива в реакторе. Ловушка представляет собой конусообразный корпус, устанавливаемый на дне шахты реактора. Она заполнена специальными материалами (наполнителем), которые в случае чрезвычайной ситуации перемешиваются с расплавом активной зоны и обеспечивают его равномерное размещение в корпусе ловушки. Устройство может удерживать расплав неограниченное количество времени, не давая радиоактивным веществам попасть в окружающую среду. Впервые ловушка расплава была установлена на первой очереди Тяньваньской АЭС в Китае, построенной по российскому проекту.
Для АЭС "Аккую" создана усовершенствованная ловушка расплава с учетом увеличения нагрузок от максимального расчетного землетрясения, которые может выдержать энергоблок, а также в связи с увеличением в новых проектах АЭС автономности энергоблока без внешних источников электроснабжения до трех суток в случае аварии.
Строительство энергоблока №1 АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом — по блоку каждый год. Проект АЭС "Аккую" реализуется по схеме "строй, владей, эксплуатируй", по которой российская сторона построит атомную станцию и будет ею управлять.
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