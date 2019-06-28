Россия отправила в Турцию ловушку расплава ядерного топлива для АЭС "Аккую"

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. АО "Тяжмаш" (Сызрань, Самарская область) начало перевозку одной из систем безопасности — устройства локализации расплава активной зоны (ловушки расплава) - для первого энергоблока АЭС "Аккую", которая строится в Турции с участием России, сообщила пресс-служба предприятия.

"На объект были отправлены основные узлы изделия — корпус и наполнитель. Это первый раз, когда сызранское предприятие несет ответственность за доставку оборудования непосредственно до иностранного заказчика", - говорится в сообщении.

Ловушка расплава — уникальная разработка российских атомщиков, представляющая собой специальную систему защиты атомной станции на случай аварии с расплавлением ядерного топлива в реакторе. Ловушка представляет собой конусообразный корпус, устанавливаемый на дне шахты реактора. Она заполнена специальными материалами (наполнителем), которые в случае чрезвычайной ситуации перемешиваются с расплавом активной зоны и обеспечивают его равномерное размещение в корпусе ловушки. Устройство может удерживать расплав неограниченное количество времени, не давая радиоактивным веществам попасть в окружающую среду. Впервые ловушка расплава была установлена на первой очереди Тяньваньской АЭС в Китае, построенной по российскому проекту.

Для АЭС "Аккую" создана усовершенствованная ловушка расплава с учетом увеличения нагрузок от максимального расчетного землетрясения, которые может выдержать энергоблок, а также в связи с увеличением в новых проектах АЭС автономности энергоблока без внешних источников электроснабжения до трех суток в случае аварии.