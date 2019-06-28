Пранкер Вован оценил свои шансы на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) считает, что у него есть неплохие шансы собрать все подписи избирателей и пройти в новый состав Мосгордумы.

Ранее пранкер Алексей Столяров (Лексус) в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете?!" сообщил, что пранкер Владимир Кузнецов (Вован) примет участие в выборах в Московскую городскую думу.

Кузнецов рассказал РИА Новости, что он подал документы в Мосгоризбирком ещё 2 недели назад. Но объявлять о выдвижении Владимир тогда не решился, так как не был уверен, что соберёт подписи.

"Сейчас у нас был поквартирный обход, и за 15 дней мы взяли 3100-3200 подписей из необходимых 5,4 тысячи, плюс может уже у тех, кто собирает у кубов, есть ещё на руках. До 5 июля есть ещё время, я думаю, что пока у нас все получается", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что в настоящий момент у него 24 сборщика подписей, с которыми заключён договор, и 40 волонтеров, но в ближайшее время их станет больше.

Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5 - 5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.