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РИА Новости

Пранкер Вован оценил свои шансы на выборах в Мосгордуму

Вчера, 12:09
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПранкер Владимир Кузнецов
Пранкер Владимир Кузнецов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) считает, что у него есть неплохие шансы собрать все подписи избирателей и пройти в новый состав Мосгордумы.
Ранее пранкер Алексей Столяров (Лексус) в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете?!" сообщил, что пранкер Владимир Кузнецов (Вован) примет участие в выборах в Московскую городскую думу.
Кузнецов рассказал РИА Новости, что он подал документы в Мосгоризбирком ещё 2 недели назад. Но объявлять о выдвижении Владимир тогда не решился, так как не был уверен, что соберёт подписи.
"Сейчас у нас был поквартирный обход, и за 15 дней мы взяли 3100-3200 подписей из необходимых 5,4 тысячи, плюс может уже у тех, кто собирает у кубов, есть ещё на руках. До 5 июля есть ещё время, я думаю, что пока у нас все получается", - сказал Кузнецов.
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Он отметил, что в настоящий момент у него 24 сборщика подписей, с которыми заключён договор, и 40 волонтеров, но в ближайшее время их станет больше.
Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5 - 5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.
Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября.
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Владимир Кузнецов (Вован)Московская городская думаПолитика
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