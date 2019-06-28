Дорожные службы устраняют подтопление в районе Шереметьево

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья устраняют подтопление из города Лобня в сторону Ленинградского шоссе в районе "Шереметьево-1" - на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В связи с продолжительными ливневыми дождями в ночь на 28 июня, затруднено движение автотранспорта из города Лобня в сторону Ленинградского шоссе в районе Шереметьево 1 - на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе образовалось подтопление. Данные автодороги являются подъездными путями к международному аэропорту Шереметьево. Движение автотранспорта перекрыто сотрудниками ГИБДД. В настоящее время дорожные службы проводят работы по устранению воды с проезжей части - в мероприятиях задействовано шесть единиц спецтехники, в том числе три водооткачивающих машины",- говорится в сообщении.

Ливневая канализация на участке находится на балансе аэропорта "Шереметьево". Как сообщили в министерстве, точная причина подтопления будет определена после ликвидации подтопления и обследования ливневой канализации.

"Для проезда к месту назначения в данном районе автомобилистам рекомендуется использовать альтернативные пути. Для проезда из городского округа Лобня к Ленинградскому шоссе автомобилисты могут воспользоваться объездом через деревню Носово. Объездной путь составит почти 9 километров и займет порядка 20 минут",- следует из релиза.