Дорожные службы устраняют подтопление в районе Шереметьево

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья устраняют подтопление из города Лобня в сторону Ленинградского шоссе в районе "Шереметьево-1" - на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"В связи с продолжительными ливневыми дождями в ночь на 28 июня, затруднено движение автотранспорта из города Лобня в сторону Ленинградского шоссе в районе Шереметьево 1 - на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе образовалось подтопление. Данные автодороги являются подъездными путями к международному аэропорту Шереметьево. Движение автотранспорта перекрыто сотрудниками ГИБДД. В настоящее время дорожные службы проводят работы по устранению воды с проезжей части - в мероприятиях задействовано шесть единиц спецтехники, в том числе три водооткачивающих машины",- говорится в сообщении.
Ливневая канализация на участке находится на балансе аэропорта "Шереметьево". Как сообщили в министерстве, точная причина подтопления будет определена после ликвидации подтопления и обследования ливневой канализации.
"Для проезда к месту назначения в данном районе автомобилистам рекомендуется использовать альтернативные пути. Для проезда из городского округа Лобня к Ленинградскому шоссе автомобилисты могут воспользоваться объездом через деревню Носово. Объездной путь составит почти 9 километров и займет порядка 20 минут",- следует из релиза.
В свою очередь, аэропорт Шереметьево рекомендует пассажирам для доступа к терминалу В воспользоваться Аэроэкспрессом и далее межтерминальным переходом. Поезд в подземном тоннеле курсирует между станциями Шереметьево 2 (терминалы D, E, F, Аэроэкспресс) и станцией Шереметьево 1 (Терминал В) в регулярном режиме. Проезд бесплатный.
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