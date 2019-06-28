На экраны Китая выйдут 36 видеоверсий зарубежных театральных постановок

МОСКВА, 28 июн - " Проект "Россия-Китай: главное . Скоро на широкий экран в Китае выйдут 36 видеоверсий зарубежных спектаклей, оперных и балетных постановок в рамках второго театрального сезона 2019 года.

В список видеоверсий спектаклей в формате HD вошли мюзикл Московского театра оперетты "Анна Каренина", балет московского Большого театра "Спящая красавица", спектакли британского Национального театра "Безумие Георга III", "Трилогия братьев Леман", "Все о Еве", "Все мои сыновья", "Аллилуйя", спектакли Королевского шекспировского театра "Виндзорские насмешницы", "Укрощение строптивой", спектакль театра Шекспировский Глобус "Генрих IV", оперы Королевского театра Ковент-Гарден "Пиковая дама", "Фауст", "Сила судьбы", мюзикл нью-йоркского Линкольн-центра "Король и я", спектакль французского театра Комеди Франсез "Мизантроп", постановка Королевского балета Великобритании "Ромео и Джульетта".

Проект реализуется в Китае с 2015 года, именно тогда Государственный большой театр Китая совместно с британским Национальным театром приняли решение о показе в стране видеоверсий британских спектаклей. Со временем китайская аудитория получила возможность познакомиться с большим количеством не только британских, но и российских, американских и французских театральных шедевров.