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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии арестовали итальянского боевика ИГ*

Вчера, 11:54
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПередовые позиции сирийской армии на передовых позициях в районе Алеппо
Передовые позиции сирийской армии на передовых позициях в районе Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Передовые позиции сирийской армии на передовых позициях в районе Алеппо. Архивное фото
РИМ, 27 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская полиция арестовала 25-летнего боевика итальянско-марокканского происхождения, который принимал участие в боевых действиях в Сирии на стороне "Аль-Каиды"* и "Исламского государства"*.
Уроженец северной провинции Брешия, Самир Бугана, попал в Сирию в 2013 году из Германии. Там, как считается, он обрел радикальные взгляды и вступил в контакт с исламистскими кругами.
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Начатое итальянскими борцами с терроризмом двумя годами позже расследование благодаря помощи немецких властей позволило выявить супругу Буганы, женщину турецкого происхождения. Ей также удалось попасть в Сирию и воссоединиться с мужем, родив ему трех детей.
"Арест иностранного боевика (foreign fighters – боевики, возвращающиеся на родину – ред.).., стал возможным благодаря крупномасштабной международной операции в тесном сотрудничестве с ФБР. В частности, власти США поддерживали связь с курдско-сирийскими войсками, которым Бугана сдался в августе 2018 года", - говорится в сообщении государственной полиции.
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Как заявил РИА Новости представитель полиции, исламиста передали прибывшим в Сирию итальянским правоохранителям в городе Кобани (Айн-эль-Араб).
На родине в отношении мужчины заведено дело по статье об участии в террористической организации.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииИталияВ мире
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