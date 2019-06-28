В Сирии арестовали итальянского боевика ИГ*

Передовые позиции сирийской армии на передовых позициях в районе Алеппо. Архивное фото

Передовые позиции сирийской армии на передовых позициях в районе Алеппо

РИМ, 27 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская полиция арестовала 25-летнего боевика итальянско-марокканского происхождения, который принимал участие в боевых действиях в Сирии на стороне "Аль-Каиды"* и "Исламского государства"*.

Уроженец северной провинции Брешия, Самир Бугана, попал в Сирию в 2013 году из Германии. Там, как считается, он обрел радикальные взгляды и вступил в контакт с исламистскими кругами.

Начатое итальянскими борцами с терроризмом двумя годами позже расследование благодаря помощи немецких властей позволило выявить супругу Буганы, женщину турецкого происхождения. Ей также удалось попасть в Сирию и воссоединиться с мужем, родив ему трех детей.

"Арест иностранного боевика (foreign fighters – боевики, возвращающиеся на родину – ред.).., стал возможным благодаря крупномасштабной международной операции в тесном сотрудничестве с ФБР. В частности, власти США поддерживали связь с курдско-сирийскими войсками, которым Бугана сдался в августе 2018 года", - говорится в сообщении государственной полиции.

Как заявил РИА Новости представитель полиции, исламиста передали прибывшим в Сирию итальянским правоохранителям в городе Кобани (Айн-эль-Араб).

На родине в отношении мужчины заведено дело по статье об участии в террористической организации.