"Русгидро" начнет четыре проекта на Дальнем Востоке в 2021 году

ВРИО губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и председатель правления ПАО "Русгидро" Николай Шульгинов на церемонии пуска тепловой электростанции "Восточная" во Владивостоке. 10 сентября 2018

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Русгидро" в 2021 году начнёт строительство и модернизацию станций по проектам на Дальнем Востоке, которые ободрила правительственная комиссия по развитию электроэнергетики, заявил глава компании Николай Шульгинов на годовом собрании акционеров в пяницу.

"Проектирование объектов мы продолжаем вести. Мы приступим к строительству и модернизации на этих площадках в начале 2021 года", - сказал Шульгинов.