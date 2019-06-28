"Русгидро" начнет четыре проекта на Дальнем Востоке в 2021 году

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Русгидро" в 2021 году начнёт строительство и модернизацию станций по проектам на Дальнем Востоке, которые ободрила правительственная комиссия по развитию электроэнергетики, заявил глава компании Николай Шульгинов на годовом собрании акционеров в пяницу.
"Проектирование объектов мы продолжаем вести. Мы приступим к строительству и модернизации на этих площадках в начале 2021 года", - сказал Шульгинов.
Правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики включила четыре проекта "Русгидро" в программу модернизации тепловой генерации на Дальнем Востоке. Это строительство замещающих старые высоко изношенные электростанции Артемовской ТЭЦ-2 на 420 МВт, Хабаровской ТЭЦ-4 (328 МВт), второй очереди Якутской ГРЭС- 2 (157,4 МВт), а также реконструкция и модернизация Владивостокской ТЭЦ-2 (360 МВт).
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