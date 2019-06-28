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РИА Новости

Правительство одобрило законопроект об урегулировании по страховым выплатам

Вчера, 11:47
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CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект о досудебном урегулировании споров, связанных с размером страховых выплат или отказом в их представлении, сообщила пресс-служба Минтруда.
"Урегулирование жалоб о несогласии с решениями о назначении или отказе в назначении обеспечения в сфере соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний будет проходить в досудебном порядке", - говорится в сообщении.
Соответствующий законопроект был одобрен правительством 27 июня.
Уточняется, что сейчас застрахованные и те, кто имеет право на страховые выплаты по смерти застрахованного в спорных ситуациях, связанных с несогласием с размером назначенных выплат или отказом в их назначении, обращаются в суд, минуя Фонд социального страхования (ФСС).
Подчеркивается, что при этом у фонда нет возможности урегулировать спор в досудебном порядке, поскольку туда жалобы не поступают.
Добавляется, что введение досудебного порядка позволит сократить сроки рассмотрения вопросов о перерасчете страховых выплат, исключить издержки из-за суда, снизить нагрузку на суды, а также создать упрощенную систему рассмотрения указанных жалоб в рамках осуществления полномочий ФСС.
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