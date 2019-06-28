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РИА Новости

Белоруссия из-за ЧП на "Дружбе" недополучила 250 тысяч тонн нефти

Вчера, 11:42
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© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
© AP Photo / Sergei Grits
МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Белоруссия в связи с загрязнением трубопроводной системы "Дружба" недополучила из России около 250 тысяч тонн нефти, сообщил в пятницу вице-премьер республики Игорь Ляшенко.
"Величина, которую мы недополучили в связи с невозможностью нефтепроводов пропустить эту нефть, это порядка 250 тысяч тонн", - сказал вице-премьер журналистам.
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В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"БелоруссияЭкономика
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