Белоруссия из-за ЧП на "Дружбе" недополучила 250 тысяч тонн нефти

МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Белоруссия в связи с загрязнением трубопроводной системы "Дружба" недополучила из России около 250 тысяч тонн нефти, сообщил в пятницу вице-премьер республики Игорь Ляшенко.

"Величина, которую мы недополучили в связи с невозможностью нефтепроводов пропустить эту нефть, это порядка 250 тысяч тонн", - сказал вице-премьер журналистам.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".