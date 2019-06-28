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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

В Госдуме прокомментировали встречу Путина и Трампа в Осаке

Вчера, 11:31
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке дает осторожный оптимизм на восстановление конструктива в российско-американских отношениях, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Белый дом сообщил, что президенты РФ и США на встрече на полях саммита G20 в японской Осаке обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину. Встреча Путина и Трампа продлилась почти полтора часа. Кроме того, агентство Блумберг со ссылкой на Белый дом сообщило, что Путин и Трамп на встрече договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.
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"Вторая встреча президентов РФ и США снова дает осторожный оптимизм на восстановление конструктива в российско-американских отношениях. Один из самых главных вопросов - это, безусловно, современная модель системы контроля над вооружениями", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, договоренности лидеров продолжить дискуссию по этой теме - значимый итог встречи.
Вчера, 10:36
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"В условиях слома ДРСМД и возможности непродления ДСНВ (СНВ-3) важно продолжать диалог, чтобы не допустить коллапса сферы контроля над вооружениями и нарушения ядерного паритета", - сказал глава думского комитета.
При этом, отметил Слуцкий, что касается просьб к России о невмешательстве в американские выборы, они звучат анекдотично. "Мы никогда не вмешивались в избирательные процессы на территории других стран, мы уважаем такие понятия как суверенитет и право выбора", - сказал депутат.
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Саммит G20 в ОсакеЛеонид СлуцкийДональд ТрампГосдума РФВладимир ПутинВ мире
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