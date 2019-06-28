В Госдуме прокомментировали встречу Путина и Трампа в Осаке

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке дает осторожный оптимизм на восстановление конструктива в российско-американских отношениях, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Белый дом сообщил, что президенты РФ и США на встрече на полях саммита G20 в японской Осаке обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину. Встреча Путина и Трампа продлилась почти полтора часа. Кроме того, агентство Блумберг со ссылкой на Белый дом сообщило, что Путин и Трамп на встрече договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

"Вторая встреча президентов РФ и США снова дает осторожный оптимизм на восстановление конструктива в российско-американских отношениях. Один из самых главных вопросов - это, безусловно, современная модель системы контроля над вооружениями", - сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, договоренности лидеров продолжить дискуссию по этой теме - значимый итог встречи.

"В условиях слома ДРСМД и возможности непродления ДСНВ (СНВ-3) важно продолжать диалог, чтобы не допустить коллапса сферы контроля над вооружениями и нарушения ядерного паритета", - сказал глава думского комитета.

При этом, отметил Слуцкий, что касается просьб к России о невмешательстве в американские выборы, они звучат анекдотично. "Мы никогда не вмешивались в избирательные процессы на территории других стран, мы уважаем такие понятия как суверенитет и право выбора", - сказал депутат.