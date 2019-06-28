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РИА Новости

Россия снова в ПАСЕ, надолго ли?

Вчера, 11:31
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 28 июн - РИА Новости. В ПАСЕ завершается летняя сессия, о которой будут помнить ещё долго: после многочасового обсуждения Россия вернулась в ПАСЕ. За последние пять лет отношения Москвы и Страсбурга, казалось, становились все запутаннее и запутаннее.

Уход из ПАСЕ

В 2014 -2015 году Россия из-за Крыма была лишена основных полномочий в ПАСЕ. Москва продолжала сотрудничать с Советом Европы, однако с ПАСЕ дело не клеилось. Увлечённая украинским вектором, ассамблея не слышала доводов российской стороны. Каждая сессия превращалась в нескончаемый антироссийский монолог, в котором депутатов, осмелившихся напомнить о необходимости диалога, освистывали и перекрикивали.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Вчера, 08:00
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В конце июня 2017 года российская сторона приняла решение приостановить выплату части своего взноса до тех пор, пока делегации РФ не вернут полномочия. Теперь к привычной риторике прибавилось "вы нам должны".
Но в конце 2018 года в зале ассамблеи, наряду с признанием финансового кризиса в Совете Европы, все чаще стали звучать напоминания о том, что диалог все-таки лучше. И процесс сдвинулся с мертвой точки.

...и возвращение

К апрелю 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, где впервые пригласила Москву к себе. К июньской сессии ПАСЕ представила доклад, в котором предложила вернуть делегации России полномочия, поменяв для этого устав.
Памятуя о временах безграничной любви со стороны ассамблеи, уходящая из за новых выборов в Раде делегация Украины подготовила к документу 222 поправки.
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Девять часов с двумя перерывами на восемь и девять минут ПАСЕ обсуждала, голосовала и отвергала внесённые поправки. Инертная и сонная ассамблея собралась и с точностью лучших швейцарских часовых механизмов приняла резолюцию, в которой официально пригласила уже сформированную делегацию России в ассамблею.
Во вторник делегацию встречали сотни журналистов, а в самом начале заседания делегации Украины и Грузии полномочия РФ в ПАСЕ оспорили.
К среде наступил час икс - или возвращение полномочий, или возвращение в Москву. На кону стояло и голосование за генсека Совета Европы, и выборы вице-президента ассамблеи, на пост которого претендовал российский парламентарий Леонид Слуцкий.
И ПАСЕ смогла все-таки предоставить полномочия российской делегации, которая успела проголосовать за нового генсека. Правда, в двух турах ассамблея не поддержала российского кандидата на пост вице-спикера. Обычно полномочия делегаций ратифицируются в январе, но для России было сделано исключение: полномочия подтверждены не в начале года, а в середине.

Не все довольны

Обманувшаяся в своих ожиданиях делегация Украины сразу же после предоставления полномочий России заявила о том, что покидает ПАСЕ для консультаций, словно признав, что ассамблея нужна ей была лишь для антироссийской игры.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
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К Киеву в специальном заявлении присоединились делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии. Потом, правда, выяснилось, что делегация Словакии не поддерживала заявление, его подписал лишь один из словацких парламентариев, представитель оппозиционной партии. После этого украинская делегация покинула ассамблею, оставив, как позже выяснилось, одного представителя.
Всегда поддерживающая украинских коллег британская делегация заявила, что оспорит полномочия в октябре. Но тут тоже, правда, не совсем ясно, как она это сделает. Ведь по регламенту оспариваются полномочия не подтверждённой делегации, а для другого вида оспаривания нужно значительное количество подписей депутатов. А с этим теперь будет труднее: депутаты ещё долго будут помнить о девятичасовом марафоне с 222 поправками коллег.
Наблюдатели полагают, что в отношениях России и Страсбурга пока наступило затишье - до января следующего года, когда нератифицированные полномочия делегации можно будет оспорить.
Так, что новой российской делегации предстоит ещё много работы.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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