В России осенью пройдет форум молодых дипломатов стран РИК, заявил Путин

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. В России осенью пройдет форум молодых дипломатов стран РИК (РФ, Индия, КНР), страна-хозяйка мероприятия рассчитывает на активное участие представителей Индии и Китая, заявил президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами Индии и КНР на полях саммита G20.

Трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина проходит на полях саммита G20 в японской Осаке в первый день его работы. Предыдущие переговоры в таком формате на высшем уровне прошли в ноябре 2018 года на полях "двадцатки" в Буэнос-Айресе.

Российский лидер заявил, что представители научных, академических, молодежных кругов России, Китая и Индии тесно взаимодействуют.