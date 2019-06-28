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РИА Новости

В России осенью пройдет форум молодых дипломатов стран РИК, заявил Путин

Вчера, 11:29
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ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. В России осенью пройдет форум молодых дипломатов стран РИК (РФ, Индия, КНР), страна-хозяйка мероприятия рассчитывает на активное участие представителей Индии и Китая, заявил президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами Индии и КНР на полях саммита G20.
Трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина проходит на полях саммита G20 в японской Осаке в первый день его работы. Предыдущие переговоры в таком формате на высшем уровне прошли в ноябре 2018 года на полях "двадцатки" в Буэнос-Айресе.
Российский лидер заявил, что представители научных, академических, молодежных кругов России, Китая и Индии тесно взаимодействуют.
"В этом контексте отмечу, что в России осенью пройдет форум молодых дипломатов стран РИК. Рассчитываем на самое активное участие ваших государств, уважаемые друзья", - сказал Путин, обращаясь к лидерам Индии и КНР.
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РИКБольшая двадцаткаВладимир ПутинРоссияПолитика
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