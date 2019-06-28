Киеву нужны моряки в российской тюрьме, заявили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Киевским властям выгодно нахождение украинских моряков, арестованных за нарушение границы РФ, в "российских тюрьмах", чтобы продолжать использовать их в политических целях, заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

МИД России 25 июня направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве, в которых, в частности, обращено внимание на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения. Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ выразил несогласие с позицией России и потребовал, чтобы Москва немедленно и безусловно выполнила решение Международного трибунала и освободила 24 украинских моряков и три корабля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту РФ. В свою очередь министр иностранных дел Украины назвал ноту внешнеполитического ведомства РФ "дипломатической ловушкой".

"Эти моряки являются нарушителями государственной границы и просто так их отпустить, конечно, нельзя, поэтому Россия проявила добрую волю и обратилась с соответствующей нотой, предложив использовать правовые нормы для их освобождения, которые есть в российском законодательстве, но МИД Украины по-хамски ответил, что их это не устраивает. Эти моряки нужны определенным политическим силам Украины именно в российских тюрьмах, чтобы можно было их использовать в политических целях", - сказал РИА Новости Иоффе.

В связи с этим, по его словам, обращение Зеленского к президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков выглядит "достаточно жалко".

"Если ты как президент не можешь справиться со своим министром иностранных дел, то незачем обращаться к президенту России с вопросом, на который Россия уже сделала свое предложение", - сказал Иоффе.

Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.