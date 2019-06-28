Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T11:27Z
https://ria.ru/20190628/1556004045.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155295/97/1552959784_0:73:3038:1782_1036x0_80_0_0_519698db13e52298ca2482c33174d37d.jpg
РИА Новости

Киеву нужны моряки в российской тюрьме, заявили в Крыму

Вчера, 11:27
754
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУкраинские моряки в Лефортовском суде Москвы
Украинские моряки в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Украинские моряки в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Киевским властям выгодно нахождение украинских моряков, арестованных за нарушение границы РФ, в "российских тюрьмах", чтобы продолжать использовать их в политических целях, заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
МИД России 25 июня направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве, в которых, в частности, обращено внимание на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения. Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ выразил несогласие с позицией России и потребовал, чтобы Москва немедленно и безусловно выполнила решение Международного трибунала и освободила 24 украинских моряков и три корабля.
Задержанные украинские моряки Василий Сорока, Андрей Артеменко, Олег Мельничук и Андрей Эйдер в Московском городском суде
27 июня, 13:22
Киев отказался обсуждать вопрос об освобождении моряков, заявила Захарова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту РФ. В свою очередь министр иностранных дел Украины назвал ноту внешнеполитического ведомства РФ "дипломатической ловушкой".
"Эти моряки являются нарушителями государственной границы и просто так их отпустить, конечно, нельзя, поэтому Россия проявила добрую волю и обратилась с соответствующей нотой, предложив использовать правовые нормы для их освобождения, которые есть в российском законодательстве, но МИД Украины по-хамски ответил, что их это не устраивает. Эти моряки нужны определенным политическим силам Украины именно в российских тюрьмах, чтобы можно было их использовать в политических целях", - сказал РИА Новости Иоффе.
Украинские моряки в Лефортовском суде Москвы
27 июня, 20:18
Зеленский требует, Климкин игнорирует. Как Киев освобождает своих моряковУдобной разменной монетой стали для Киева участники провокации в Керченском проливе. Можно на весь мир кричать об освобождении моряков из российского СИЗО и при этом ничего для них не делать. А зачем?
В связи с этим, по его словам, обращение Зеленского к президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков выглядит "достаточно жалко".
"Если ты как президент не можешь справиться со своим министром иностранных дел, то незачем обращаться к президенту России с вопросом, на который Россия уже сделала свое предложение", - сказал Иоффе.
Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
2600001
Реакция на события на УкраинеНарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныГригорий ИоффеКрымВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Мэй в беседе с Путиным призвала Россию отпустить украинских моряков
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке
В Госдуме прокомментировали встречу Путина и Трампа в Осаке
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
В Госдуме оценили заявление главкома НАТО о перехватах российских самолетов
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Лавров рассказал о темах переговоров Путина и Трампа
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Трамп сравнил обстановку вокруг встречи с Путиным с церемонией "Оскара"
В Белоруссии прокомментировали договоренность о передаче пленных Киеву
В СЖР прокомментировали обстрел журналистов на окраине Донецка
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Путин проводит встречу с Мэй на полях саммита G20
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции Украины
Танк турецкой армии возле границы между Турцией и Сирией
Турция нанесла удар по Сирии
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко заявил о первом шаге для признания Крыма российским в Европе
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности россиянам
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38Москвичей предупредили об усилении ветра в ближайшие часы
11:38Путин рассказал о выборе, который стоит перед Евросоюзом
11:36Трамп отказался сообщить, как США ответят на нарушения Ираном СВПД
11:35В Сирию за сутки вернулись более 1,8 тысячи беженцев
11:34Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
11:33Кузбасс готов принять на отдых 140 детей из подтопленного Приангарья
11:32В Сети отреагировали на слова о позоре украинской дипломатии из-за Климкина
11:32Путин: приверженцы либеральной идеи навязывают свою позицию большинству
11:31В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:30Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
11:28Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган
11:28Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
11:25Правительство выделит средства пострадавшей от паводка Иркутской области
11:25Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
Лента новостейМолния