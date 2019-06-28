Пресс-конференция посла Палестины в РФ Абдельхафиза Нофаля

25–26 июня в столице Бахрейна Манаме прошел организованный США международный семинар по Палестине. На нем была представлена американская инициатива, предполагающая достижение урегулирования палестинской проблемы исключительно при помощи экономических инструментов. Встреча в Манаме прошла без участия палестинцев, отвергнувших еще до ее начала любые инициативы без политического урегулирования с Израилем. Почему палестинское руководство считает предложенный Вашингтоном план урегулирования неприемлемым? Почему улучшение экономической ситуации на палестинских территориях и в прилегающем регионе не может стать началом политического решения проблемы?
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