Пресс-конференция посла Палестины в РФ Абдельхафиза Нофаля

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3 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиза НОФАЛЯ.