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РИА Новости

Пресс-конференция посла Палестины в РФ Абдельхафиза Нофаля

Вчера, 11:24
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3 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиза НОФАЛЯ.
25–26 июня в столице Бахрейна Манаме прошел организованный США международный семинар по Палестине. На нем была представлена американская инициатива, предполагающая достижение урегулирования палестинской проблемы исключительно при помощи экономических инструментов. Встреча в Манаме прошла без участия палестинцев, отвергнувших еще до ее начала любые инициативы без политического урегулирования с Израилем. Почему палестинское руководство считает предложенный Вашингтоном план урегулирования неприемлемым? Почему улучшение экономической ситуации на палестинских территориях и в прилегающем регионе не может стать началом политического решения проблемы?

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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