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РИА Новости

В Кемерово началось голосование по названию сквера на месте "Зимней вишни"

Вчера, 11:21
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© РИА Новости / Ольга КлимоваДемонтаж сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Демонтаж сгоревшего ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Ольга Климова
Демонтаж сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 28 июн – РИА Новости. Online-голосование по выбору названия для сквера на месте ТРЦ "Зимняя вишня", при пожаре в котором погибли 60 человек, открыто на сайте администрации города.
Отмечается, что перечень названий составлен с учетом мнения родственников погибших и включает следующие варианты: "Белые лебеди", "Ивушка", "Любовь", "Парк поющей воды", "Почемучка", "Сквер Ангелов", "Сквер Памяти", "Семейный сквер", "Тихий сквер". В голосовании уже принял участие 2541 человек, пока лидирует название "Тихий сквер" с 56% голосов.
Вход в здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня после пожара в Кемерово
5 июня, 14:01
Официант кофейни рассказал, где держали план эвакуации из "Зимней вишни"
Проект сквера предусматривает сооружение искусственного многоуровневого рельефа местности и разделение парковой территории стеной с водопадом на две функциональные части. Одна из них состоит из лужайки, прогулочных дорожек и газонов, декорированных природным камнем. Также в этой части будут установлены светомузыкальная башня, ротонда и другие объекты. Вторая часть предназначена для активного отдыха детей. Здесь разместят игровое оборудование, интерактивный фонтан, обустроят амфитеатр для отдыха взрослых. Завершить строительство планируется в 2019 году.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них – дети. В настоящее время в рамках уголовного дела по факту ЧП арестованы 15 человек. Среди обвиняемых – собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
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Пожар в торговом центре в КемеровоМЧСКемеровоОбщество
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