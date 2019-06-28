В Кемерово началось голосование по названию сквера на месте "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 28 июн – РИА Новости. Online-голосование по выбору названия для сквера на месте ТРЦ "Зимняя вишня", при пожаре в котором погибли 60 человек, открыто на сайте администрации города.

Отмечается, что перечень названий составлен с учетом мнения родственников погибших и включает следующие варианты: "Белые лебеди", "Ивушка", "Любовь", "Парк поющей воды", "Почемучка", "Сквер Ангелов", "Сквер Памяти", "Семейный сквер", "Тихий сквер". В голосовании уже принял участие 2541 человек, пока лидирует название "Тихий сквер" с 56% голосов.

Проект сквера предусматривает сооружение искусственного многоуровневого рельефа местности и разделение парковой территории стеной с водопадом на две функциональные части. Одна из них состоит из лужайки, прогулочных дорожек и газонов, декорированных природным камнем. Также в этой части будут установлены светомузыкальная башня, ротонда и другие объекты. Вторая часть предназначена для активного отдыха детей. Здесь разместят игровое оборудование, интерактивный фонтан, обустроят амфитеатр для отдыха взрослых. Завершить строительство планируется в 2019 году.