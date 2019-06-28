В Испании подросток умер из-за сильной жары, сообщили СМИ

По данным издания, молодой человек почувствовал себя плохо из-за сильной жары в муниципалитете Кастро-дель-Рио в четверг и решил войти в бассейн, чтобы охладиться, где впоследствии был найден "в коматозном состоянии". Он был доставлен в больницу в Кордове и помещен в отделение интенсивной терапии. Рано утром в пятницу он скончался.