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РИА Новости

В Испании подросток умер из-за сильной жары, сообщили СМИ

Вчера, 11:14
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Семнадцатилетний молодой человек скончался в испанской Кордове в автономном сообществе Андалусия в результате теплового удара, сообщает издание Publico на источники в совете по делам семьи и вопросам здравоохранения Андалусии.
По данным издания, молодой человек почувствовал себя плохо из-за сильной жары в муниципалитете Кастро-дель-Рио в четверг и решил войти в бассейн, чтобы охладиться, где впоследствии был найден "в коматозном состоянии". Он был доставлен в больницу в Кордове и помещен в отделение интенсивной терапии. Рано утром в пятницу он скончался.
Как отмечает издание, это первый случай гибели от теплового удара в Андалусии этим летом.
Как сообщает радиостанция COPE, предупреждения о сильной жаре сохраняются в 34 провинциях в 13 автономных сообществах страны. Государственное агентство метеорологии объявило об экстремальных температурах в Каталонии, Арагоне, Риохе и Наварре, где температура в пятницу может достигать 42 градусов.
Мощный лесной пожар продолжает распространяться из-за аномальной жары в каталонской комарке Рибера д'Эбре (провинция Таррагона, автономное сообщество Каталония), где к настоящему времени огонь уничтожил 6,5 тысячи гектаров леса. По сообщениям властей, пожар может распространиться на 20 тысяч гектаров.
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