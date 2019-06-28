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РИА Новости

С белорусского участка "Дружбы" вытеснили 705 тысяч тонн "грязной" нефти

10:52
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
© РИА Новости / Егор Еремов
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Белоруссия по состоянию на 26 июня вытеснила из системы нефтепроводов "Дружба" 705,2 тысячи тонн некачественной российской нефти, заявил в пятницу вице-премьер республики Игорь Ляшенко.
"По состоянию на 26 июня текущего года из Республики Беларусь в направлении ЛДПС (линейной производственной диспетчерской станции - ред.) Унеча вытеснено уже 705,2 тысяч тонн нефти ненадлежащего качества, и, естественно, она заменена качественной нефтью", - сказал Ляшенко на совместном заседании двух палат белорусского парламента.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
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