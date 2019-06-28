Миллер: маршруты доставки газа в Европу из РФ наименее вредны для экологии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Маршруты доставки газа в Европу из России наименее вредны для экологии, "углеродный след" газопровода "Северный поток" в 3,7 раза ниже, чем у сжиженного природного газа (СПГ) из США, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров.

"Согласно исследованиям, маршруты доставки нашего газа в Европу наносят наименьший ущерб окружающей среде. Углеродный след добычи и поставок по "Северному потоку" в два раза меньше по сравнению с СПГ из Катара и Алжира, из Австралии — в четыре раза, из США — в 3,7 раза меньше", - сказал Миллер.