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РИА Новости

В Госдуме раскритиковали американскую военную помощь Украине

10:42
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. США планируют поставлять на Украину устаревшее вооружение, от которого они пытаются избавиться, однако военная помощь все равно усложнит ситуацию в Донбассе, считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Ранее сенат США принял проект оборонного бюджета на 2020 год в объеме 750 миллиардов долларов, который предусматривает военную помощь Украине в 300 миллионов долларов и запрет на передачу Турции F-35 из-за покупки российских С-400.
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"По Донбассу - это однозначно усложнит ситуацию, хотя то, что они планируют поставлять - это старьё, от которого они избавляются", - сказал Шаманов РИА Новости.
"Ну а что касается турков, здесь вопрос очевидный был. Они предупреждали их. Турция - страна НАТО. Там установлены стандарты, ориентированные на американское вооружение, которое, в частности, по системам противовоздушной обороны уступает нашему. Турки правильно сделали, что остановились на наших системах. Это ожидаемое решение, потому поживем увидим", - сказал глава думского комитета.
Отвечая на вопрос, обсуждается ли вопрос о поставках в Турцию альтернативы F-35, Шаманов сказал, что "по этому вопросу решений никаких".
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