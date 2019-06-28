В Госдуме раскритиковали американскую военную помощь Украине

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. США планируют поставлять на Украину устаревшее вооружение, от которого они пытаются избавиться, однако военная помощь все равно усложнит ситуацию в Донбассе, считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ранее сенат США принял проект оборонного бюджета на 2020 год в объеме 750 миллиардов долларов, который предусматривает военную помощь Украине в 300 миллионов долларов и запрет на передачу Турции F-35 из-за покупки российских С-400.

"По Донбассу - это однозначно усложнит ситуацию, хотя то, что они планируют поставлять - это старьё, от которого они избавляются", - сказал Шаманов РИА Новости.

"Ну а что касается турков, здесь вопрос очевидный был. Они предупреждали их. Турция - страна НАТО. Там установлены стандарты, ориентированные на американское вооружение, которое, в частности, по системам противовоздушной обороны уступает нашему. Турки правильно сделали, что остановились на наших системах. Это ожидаемое решение, потому поживем увидим", - сказал глава думского комитета.