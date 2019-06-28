Лихачев рассказал об интересе Японии к проекту Северного морского пути

"Северный морской путь обсуждали. Мы их пригласили на Восточный экономический форум, там планируем провести первое содержательное заседание общественного совета - совета партнеров Северного морского пути, и японская сторона продемонстрировала очень большой интерес", - сказал Лихачев по итогам переговоров с японскими коллегами.

Он отметил, что японский опыт интересен с точки зрения логистики, организации мореплавания. "Целый ряд логистических компаний имеют японское происхождение и весьма авторитетны в мире. Поэтому нам с логистами надо работать и привлекать их к этому круглогодичному использованию Северного морского пути", - добавил Лихачев.

"Росатом" является уполномоченным инфраструктурным оператором по развитию Севморпути, которое будет осуществляться по принципу двух ключей - полномочия распределены между Минтрансом и "Росатомом". Атомная госкорпорация также является заказчиком проекта развития Севморпути, в создании которого принимает участие Аналитический центр при правительстве РФ. В частности, прорабатывается стратегия до 2024 и до 2030 годов. Минтранс до передачи полномочий инфраструктурного оператора "Росатому" оценивал инвестиции в СМП до 2024 года в объёме порядка 900 миллиардов рублей.