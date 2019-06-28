Оззи Осборн запретил Трампу использовать свои песни в предвыборной кампании

"Основываясь на несанкционированном использовании песни Оззи Осборна "Crazy Train", мы уведомляем кампанию Трампа (или любую другую кампанию), что им запрещено использовать музыку Оззи Осборна в политической рекламе или политических кампаниях. Музыка Оззи не может быть использована без одобрения", - сообщается в заявлении.