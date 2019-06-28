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РИА Новости

Оззи Осборн запретил Трампу использовать свои песни в предвыборной кампании

10:33
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн
Вокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Британский рок-певец, один из основателей и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн запретил президенту США Дональду Трампу использовать свои песни в политической кампании, сообщается в заявлении от имени певца в Instagram его жены Шэрон Осборн.
Ранее Трамп опубликовал видео в Twitter, на котором трансляция дебатов кандидатов от демократической партии на президентской гонке прерывается кадрами с Трампом под песню Осборна "Crazy Train".
"Основываясь на несанкционированном использовании песни Оззи Осборна "Crazy Train", мы уведомляем кампанию Трампа (или любую другую кампанию), что им запрещено использовать музыку Оззи Осборна в политической рекламе или политических кампаниях. Музыка Оззи не может быть использована без одобрения", - сообщается в заявлении.
Осборн также предложил Трампу "обратиться к его друзьям-музыкантам". "Может Канье Уэст, Кид Рок или Тэд Ньюджент разрешат использовать их музыку", - отмечается в заявлении.
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер. Архивное фото
22 августа 2018, 15:47
Солист Aerosmith запретил Трампу использовать песни рок-группы
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Дональд ТрампКанье УэстОззи ОсборнСШАВ мире
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