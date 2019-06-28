Аксенов пригласил туристов вместо Грузии отдохнуть в Крыму

"Это закономерно. Русофобия должна быть такой же убыточной для всех и во всем, как антисемитизм. Причем платить должны не только русофобские режимы, но и конкретные русофобы. Считаю, что санкции в отношении тех и других надо использовать более широко", - отметил Аксенов.