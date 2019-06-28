Россия за сутки зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 12, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 8 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 2, Латакия – 4, Хама – 1, Идлиб - 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – 1, Хама – 11", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.