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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии

10:19
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 12, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 8 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 2, Латакия – 4, Хама – 1, Идлиб - 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – 1, Хама – 11", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки подписано два соглашения о прекращении боевых действий и переходе территорий под контроль легитимного правительства: о населенных пунктах Эль-Хавайедж и Меджиль провинции Дейр-эз-Зор. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения – 2525. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, осталось прежним - 234.
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