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РИА Новости

СК взял образцы почвы с места захоронения семьи Николая II

09:41
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Сотрудники следственного комитета произвели отбор образцов почвы на территории урочища Поросенков лог под Екатеринбургом, где в 1990-х были обнаружены человеческие останки, которые принадлежат расстрелянной в 1918 году семье последнего российского императора Николая II, сообщил РИА Новости руководитель благотворительного фонда "Мемориал Романовых" Илья Коровин.
"Сотрудники СК вчера прибыли, проводили почвоведческую экспертизу. Все пробы взяли", – сказал собеседник агентства.
Фотография императора Николая II в окне вагона императорского поезда (май 1916 года) в музее святой царской семьи в Екатеринбурге
30 июля 2018, 09:00
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Он отметил, что работы проводятся в рамках уголовного дела об убийстве царской семьи, возбужденного в 2015 году.
В региональном управлении СК РФ РИА Новости заявили, что не обладают информацией о выезде следователей в Поросенков лог.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было обнаружено захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы и трех дочерей, великих княжон). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии). В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако Церковь не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств.
В июле 2018 года представитель СК РФ сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом останков членам царской семьи и их окружению. Кроме того, специалисты установили родство императора Александра III, останки которого эксгумировали в Петропавловском соборе Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II.
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Николай IIСвердловская областьОбщество
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