СК взял образцы почвы с места захоронения семьи Николая II

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Сотрудники следственного комитета произвели отбор образцов почвы на территории урочища Поросенков лог под Екатеринбургом, где в 1990-х были обнаружены человеческие останки, которые принадлежат расстрелянной в 1918 году семье последнего российского императора Николая II, сообщил РИА Новости руководитель благотворительного фонда "Мемориал Романовых" Илья Коровин.

"Сотрудники СК вчера прибыли, проводили почвоведческую экспертизу. Все пробы взяли", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что работы проводятся в рамках уголовного дела об убийстве царской семьи, возбужденного в 2015 году.

В региональном управлении СК РФ РИА Новости заявили, что не обладают информацией о выезде следователей в Поросенков лог.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было обнаружено захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы и трех дочерей, великих княжон). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии). В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако Церковь не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств.