Комплекс "Струна" обследовал исторические и социальные объекты в Нише

НИШ (Сербия), 28 июн - РИА Новости. Специалисты российского МЧС в рамках учений спасательных служб "Сербия 2019" проверили на сейсмостойкость мобильным комплексом "Струна" шесть исторических и социальных объектов в сербском Нише, аварийных зданий не обнаружено, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник ФБГУ ВНИИ ГОЧС МЧС России Геннадий Нигметов.
Ранее сообщалось о договоренности с мэрией города о ежедневной проверке на сейсмостойкость в течение трех дней минимум одного-двух зданий. Для начала планировалось проверить техническое состояние мэрии - исторического объекта с более чем 100-летней историей.
"В первый день мы проверили мэрию, затем дом офицеров. Во второй день два корпуса университета, на третий - школу, состоящую из основного корпуса и спортзала. Таким образом, мы шесть объектов проверили, как и планировали", - рассказал Нигметов.
Он уточнил, что предварительные расчеты показывают, что аварийных зданий среди этих шести объектов не обнаружено. В то же время некоторые из них имеют износ.
"Более полный анализ и оценку сейсмостойкости мы уже проведем в Москве", - резюмировал Нигметов, добавив, что аппаратура не подвела и позволила "получить очень хорошие данные по микросейсмическим колебаниям грунтовых массивов в основании зданий".
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Нигметов напомнил, что Сербия - сейсмическая страна, а город Ниш расположен в восьмибалльной зоне по шкале Меркале. Технология метода "Струна" ранее была неоднократно опробирована в Европе, в частности, четыре раза в Италии. Специалисты МЧС РФ докладывали об этом методе на европейской комиссии по сейсмологии, где получили международное одобрение.
Крупномасштабные международные учения спасателей по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Балканском регионе "Сербия 2019" проходили с 25 до 28 июня в три этапа на семи учебных точках в пригородах городов Ниш, Прокупле и Алексинац. В учениях принимали участие более 500 спасателей из семи стран мира, в том числе почти 200 человек из России. От РФ было задействовано семь воздушных судов, включая самолеты Ил-76, самолет-амфибию Бе-200, а также вертолеты Ми-26, Ми-8 и Ка-32.