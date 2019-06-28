Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T09:08Z
https://ria.ru/20190628/1555999546.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Комплекс "Струна" обследовал исторические и социальные объекты в Нише

09:08
377
НИШ (Сербия), 28 июн - РИА Новости. Специалисты российского МЧС в рамках учений спасательных служб "Сербия 2019" проверили на сейсмостойкость мобильным комплексом "Струна" шесть исторических и социальных объектов в сербском Нише, аварийных зданий не обнаружено, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник ФБГУ ВНИИ ГОЧС МЧС России Геннадий Нигметов.
Ранее сообщалось о договоренности с мэрией города о ежедневной проверке на сейсмостойкость в течение трех дней минимум одного-двух зданий. Для начала планировалось проверить техническое состояние мэрии - исторического объекта с более чем 100-летней историей.
Александр Чуприян открыл в Сербии мемориальную доску, посвященную 20-летию развертывания госпиталя МЧС во время бомбардировок НАТО Югославии
Вчера, 11:55
В Сербии открыли памятную доску к 20-летию работы госпиталя МЧС
"В первый день мы проверили мэрию, затем дом офицеров. Во второй день два корпуса университета, на третий - школу, состоящую из основного корпуса и спортзала. Таким образом, мы шесть объектов проверили, как и планировали", - рассказал Нигметов.
Он уточнил, что предварительные расчеты показывают, что аварийных зданий среди этих шести объектов не обнаружено. В то же время некоторые из них имеют износ.
"Более полный анализ и оценку сейсмостойкости мы уже проведем в Москве", - резюмировал Нигметов, добавив, что аппаратура не подвела и позволила "получить очень хорошие данные по микросейсмическим колебаниям грунтовых массивов в основании зданий".
Пожар в доме на улице Олимпийская в Тюмени
17 января 2018, 18:27
Комплекс "Струна" обследовал пострадавшую от пожара многоэтажку в Тюмени
Нигметов напомнил, что Сербия - сейсмическая страна, а город Ниш расположен в восьмибалльной зоне по шкале Меркале. Технология метода "Струна" ранее была неоднократно опробирована в Европе, в частности, четыре раза в Италии. Специалисты МЧС РФ докладывали об этом методе на европейской комиссии по сейсмологии, где получили международное одобрение.
Крупномасштабные международные учения спасателей по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Балканском регионе "Сербия 2019" проходили с 25 до 28 июня в три этапа на семи учебных точках в пригородах городов Ниш, Прокупле и Алексинац. В учениях принимали участие более 500 спасателей из семи стран мира, в том числе почти 200 человек из России. От РФ было задействовано семь воздушных судов, включая самолеты Ил-76, самолет-амфибию Бе-200, а также вертолеты Ми-26, Ми-8 и Ка-32.
400110
Обсудить 0
МЧС РФСербияРоссияВ мире
Рекомендуем
Актер Жерар Депардье
В Новосибирске разблокировали банковские счета Депардье
РИА
Новости
Орешкин прокомментировал выступление Трампа на саммите G20
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке
В Белом доме рассказали подробности переговоров Путина и Трампа
82-миллиметровый самоходный миномет Дрок на базе бронеавтомобиля Тайфун-ВДВ
Государственные испытания миномета "Дрок" завершатся в 2020 году
Лента
новостей
Источник: Трамп уточнял темы переговоров с Путиным у своей делегации
В Москве у безработной украли драгоценности на 4,5 миллиона рублей
Экран РЛС
В России создали невидимый для самолетов и дронов радар
Журналисты отказывались уходить со встречи Путина и Трампа
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Индия может начать расплачиваться за российское оружие в евро, сообщили СМИ
СК взял образцы почвы с места захоронения семьи Николая II
Российский шерпа прокомментировала контакты Трампа и Си Цзиньпина в Осаке
Владимир Джабаров
В Совфеде прокомментировали встречу Путина и Трампа в Осаке
Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию в России
Неизвестный украл из салона сотовой связи в центре Москвы миллион рублей
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Водителя, разогнавшегося на Крымском мосту до 234 км/ч, штрафовали 30 раз
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10Путин: Россия, Индия и Китай могли бы выступить за сохранение роли ВТО
11:10Минск оценил потери НПЗ в Мозыре от ЧП с "Дружбой" в 20 миллионов долларов
11:10Путин проводит встречу с Мэй на полях саммита G20
11:07Глава МИД Японии остался доволен условиями для журналистов, освещающих G20
11:05В Белоруссии прокомментировали договоренность о передаче пленных Киеву
11:04Российские космонавты выйдут в открытый космос второй раз за год
11:02Васильева призвала обновить воспитательные программы
11:00Турция нанесла удар по позициям в Сирии, сообщили СМИ
10:59Путин заявил о пользе формата Россия-Индия-Китай
10:59Джабаров оценил проект оборонного бюджета США
10:58Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия активизировалось, заявил Путин
10:57Трамп сравнил обстановку вокруг встречи с Путиным с церемонией "Оскара"
10:56В нескольких районах Иркутской области ожидается повышение уровня воды
10:53Водителя, разогнавшегося на Крымском мосту до 234 км/ч, штрафовали 30 раз
10:52С белорусского участка "Дружбы" вытеснили 705 тысяч тонн "грязной" нефти
10:51СК попросил отправить первого фигуранта дела "Рольфа" под домашний арест
10:47Экс-главе Марий Эл Маркелову стало плохо в суде
10:46Миллер: маршруты доставки газа в Европу из РФ наименее вредны для экологии
10:45Путин: Россия, Индия и Китай сообща работают на стратегическую стабильность
10:42В Госдуме раскритиковали американскую военную помощь Украине
Лента новостейМолния