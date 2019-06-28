Комплекс "Струна" обследовал исторические и социальные объекты в Нише

НИШ (Сербия), 28 июн - РИА Новости. Специалисты российского МЧС в рамках учений спасательных служб "Сербия 2019" проверили на сейсмостойкость мобильным комплексом "Струна" шесть исторических и социальных объектов в сербском Нише, аварийных зданий не обнаружено, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник ФБГУ ВНИИ ГОЧС МЧС России Геннадий Нигметов.

Ранее сообщалось о договоренности с мэрией города о ежедневной проверке на сейсмостойкость в течение трех дней минимум одного-двух зданий. Для начала планировалось проверить техническое состояние мэрии - исторического объекта с более чем 100-летней историей.

"В первый день мы проверили мэрию, затем дом офицеров. Во второй день два корпуса университета, на третий - школу, состоящую из основного корпуса и спортзала. Таким образом, мы шесть объектов проверили, как и планировали", - рассказал Нигметов.

Он уточнил, что предварительные расчеты показывают, что аварийных зданий среди этих шести объектов не обнаружено. В то же время некоторые из них имеют износ.

"Более полный анализ и оценку сейсмостойкости мы уже проведем в Москве", - резюмировал Нигметов, добавив, что аппаратура не подвела и позволила "получить очень хорошие данные по микросейсмическим колебаниям грунтовых массивов в основании зданий".

Нигметов напомнил, что Сербия - сейсмическая страна, а город Ниш расположен в восьмибалльной зоне по шкале Меркале. Технология метода "Струна" ранее была неоднократно опробирована в Европе, в частности, четыре раза в Италии. Специалисты МЧС РФ докладывали об этом методе на европейской комиссии по сейсмологии, где получили международное одобрение.