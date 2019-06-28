Российский шерпа в G20 оценила шансы на принятие итоговой декларации

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Проработка документов "двадцатки" проходит непросто, но есть вероятность, что они будут приняты, заявила журналистам шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.

G20 проходит в эти дни в японской Осаке.

"Параллельно с заседаниями лидеров проходит подготовка и проработка итоговых документов саммита. Конечно, это идет достаточно непросто. Странам достаточно не просто договориться по таким ключевым вопросам "двадцатки", как реформа международно-финансовой архитектуры, реформа Всемирной торговой организации, по каким-то новым темам, включая вопросы безопасности", - сказала Лукаш.

При этом она добавила, что саммит должен принести значимые результаты по цифровой экономике.