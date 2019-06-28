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РИА Новости

Российский шерпа в G20 оценила шансы на принятие итоговой декларации

08:43
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации Светлана Лукаш
Заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации Светлана Лукаш
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации Светлана Лукаш. Архивное фото
ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Проработка документов "двадцатки" проходит непросто, но есть вероятность, что они будут приняты, заявила журналистам шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.
G20 проходит в эти дни в японской Осаке.
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"Параллельно с заседаниями лидеров проходит подготовка и проработка итоговых документов саммита. Конечно, это идет достаточно непросто. Странам достаточно не просто договориться по таким ключевым вопросам "двадцатки", как реформа международно-финансовой архитектуры, реформа Всемирной торговой организации, по каким-то новым темам, включая вопросы безопасности", - сказала Лукаш.
При этом она добавила, что саммит должен принести значимые результаты по цифровой экономике.
"Двадцатка" уже третий год подряд занимается вопросами цифровизации и влияния того, что сейчас происходит в мире, на наши страны, новые риски, которые возникают, как в связи с влиянием на рынке труда, так и с новыми угрозами информационной безопасности, так и теми преимуществами, которыми, в целом, можно воспользоваться", - добавила Лукаш.
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Светлана ЛукашСаммит G20 в ОсакеВ мире
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