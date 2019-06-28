В Москве потушили пожар в квартире в пятиэтажном жилом доме

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пожар в квартире, расположенной в пятиэтажном жилом доме, потушен на севере Москвы, сообщает ГУ МЧС РФ по городу Москве.

Ранее сообщалось, что в 06.09 в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире жилого пятиэтажного дома на улице 5-й Магистральной. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. В 06.38 он был локализован. Пожарные спасли 15 человек.