В Москве потушили пожар в квартире в пятиэтажном жилом доме

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пожар в квартире, расположенной в пятиэтажном жилом доме, потушен на севере Москвы, сообщает ГУ МЧС РФ по городу Москве.
Ранее сообщалось, что в 06.09 в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире жилого пятиэтажного дома на улице 5-й Магистральной. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. В 06.38 он был локализован. Пожарные спасли 15 человек.
"В 06.45 - ликвидирован", - говорится в сообщении.
Сообщается, что одному человеку понадобилась помощь медиков.
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