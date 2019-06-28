Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T07:52Z
https://ria.ru/20190628/1555998153.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155247/09/1552470907_0:269:2937:1921_1036x0_80_0_0_6ff686e181bcb92b9f3ccd9bd31810e0.jpg
РИА Новости

Команда Кусто просит предоставить больше информации о выпуске косаток

07:52
2667
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкДиректор проекта "Китовый заповедник" Чарльз Виник во время посещения Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
Директор проекта Китовый заповедник Чарльз Виник во время посещения Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Команда исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто, которая помогала в обследовании косаток и белух в "китовой тюрьме", просит российскую сторону предоставить больше информации о выпуске первой партии животных, чтобы ученые смогли оценить риски для них.
В четверг Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщил, что в Охотское море выпустили первых двух косаток и шесть белух, оснастив спутниковыми метками. В институте рассказали, что животных решили выпустить в море без адаптации на месте, так как специалисты сочли, что состояние косаток и белух это позволяет. Косатки уже прошли 100 километров в сторону Шантарских островов, где их выловили, сообщали во ВНИРО.
На сайте проекта Кусто "Китовый заповедник" сообщается, что эксперты не располагают полным видео и другой документацией, которая поможет специалистам оценить состояние животных.
"Операция не включала наиболее важные рекомендации, которые команда проекта "Жан-Мишель Кусто/Китовый заповедник" передала российской стороне", - говорится в сообщении.
Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
03:45
Ликование выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток попало на видео
Советник Кусто и исполнительный директор проекта "Китовый заповедник" Чарльз Виник отметил, что логистика в такой крупномасштабной операции очень сложна, поэтому встает вопрос, достаточно ли времени уделили обеспечению здоровья и благополучия животных.
Кроме того, ученые просят пояснить, как планировалось смягчить стресс у животных после транспортировки и подготовить их к выпуску, а также – выпускали ли косаток и белух в разных местах, учитывая что белухи – потенциальные жертвы косаток.
"Отсутствие информации и данных не позволяет нашей международной команде специалистов оценить серьезность этих проблем. Проект реабилитации и выпуска такого масштаба и сложности требует участия опытных международных и российских специалистов, а также независимых наблюдателей, чтобы обеспечить полную прозрачность", - сказал Виник.
Команда Кусто сообщила, что готова предоставить международную экспертизу по запросу российского правительства.
Участники пикета в защиту косаток и белух, находящихся в китовой тюрьме в бухте Средняя, на Корабельной набережной Владивостока
03:00
Сигнал SOS из китовой тюрьмы услышанУ пленников китовой тюрьмы появился шанс спастись. 87 белух и 10 косаток решено выпустить на волю до конца лета. Первыми из заточения выбрались восемь животных. Дорогу из бухты Японского моря, где они содержались, к островам в Охотском море, где их поймали, перенесли удовлетворительно.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
Вчера, 17:44
Узники "китовой тюрьмы" на свободе. У зоозащитников претензииВ Хабаровском крае выпущена на волю первая группа косаток и белух, ранее содержавшихся в "китовой тюрьме", сообщили в НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Между тем, группа зоозащитников "Свободу косаткам и белухам" считает, что выпуск был проведен неправильно.
1702001
Обсудить 1
Приморский крайОбщество
Рекомендуем
Ликование выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток попало на видео
РИА
Новости
В Осаке началась встреча Путина и Трампа
Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию в России
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Лента
новостей
В Иркутской области из-за паводка перекрыли главную федеральную трассу
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета
Путин ответил на вопрос о преемнике
Кадр из видео Glen & Friends Cooking о чистке чеснока
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко заявил о первом шаге для признания Крыма российским в Европе
Президент РФ Владимир Путин
Путин считает, что либеральная идея изжила себя
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом в 100 долларов США
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах, пишут СМИ
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Что происходит в Тбилиси после беспорядков
Участник митинга у Верховной Рады Украины
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп на полях G20 поздоровался одной рукой одновременно с двумя лидерами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26Зюганова наградили почетной грамотой за заслуги в законотворчестве
11:25В СЖР прокомментировали обстрел журналистов на окраине Донецка
11:24Пакистан продлил запрет на полеты индийских рейсов над территорией страны
11:22СК возбудил дело после гибели трех полицейских в ДТП под Ульяновском
11:21В Кемерово началось голосование по названию сквера на месте "Зимней вишни"
11:21Минск обратится в суд, если Москва не компенсирует ущерб от ЧП с нефтью
11:18В Казахстане завершили очистку города после ЧП в воинской части
11:15В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских
11:14В Испании подросток умер из-за сильной жары, сообщили СМИ
11:10Путин: Россия, Индия и Китай могли бы выступить за сохранение роли ВТО
11:10Минск оценил потери НПЗ в Мозыре от ЧП с "Дружбой" в 20 миллионов долларов
11:10Путин проводит встречу с Мэй на полях саммита G20
11:07Глава МИД Японии остался доволен условиями для журналистов, освещающих G20
11:05В Белоруссии прокомментировали договоренность о передаче пленных Киеву
11:04Российские космонавты выйдут в открытый космос второй раз за год
11:02Васильева призвала обновить воспитательные программы
11:00Турция нанесла удар по позициям в Сирии
10:59Путин заявил о пользе формата Россия-Индия-Китай
10:59Джабаров оценил проект оборонного бюджета США
10:58Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия активизировалось, заявил Путин
Лента новостейМолния