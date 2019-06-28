Команда Кусто просит предоставить больше информации о выпуске косаток

ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Команда исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто, которая помогала в обследовании косаток и белух в "китовой тюрьме", просит российскую сторону предоставить больше информации о выпуске первой партии животных, чтобы ученые смогли оценить риски для них.

В четверг Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщил, что в Охотское море выпустили первых двух косаток и шесть белух, оснастив спутниковыми метками. В институте рассказали, что животных решили выпустить в море без адаптации на месте, так как специалисты сочли, что состояние косаток и белух это позволяет. Косатки уже прошли 100 километров в сторону Шантарских островов, где их выловили, сообщали во ВНИРО.

На сайте проекта Кусто "Китовый заповедник" сообщается, что эксперты не располагают полным видео и другой документацией, которая поможет специалистам оценить состояние животных.

"Операция не включала наиболее важные рекомендации, которые команда проекта "Жан-Мишель Кусто/Китовый заповедник" передала российской стороне", - говорится в сообщении.

Советник Кусто и исполнительный директор проекта "Китовый заповедник" Чарльз Виник отметил, что логистика в такой крупномасштабной операции очень сложна, поэтому встает вопрос, достаточно ли времени уделили обеспечению здоровья и благополучия животных.

Кроме того, ученые просят пояснить, как планировалось смягчить стресс у животных после транспортировки и подготовить их к выпуску, а также – выпускали ли косаток и белух в разных местах, учитывая что белухи – потенциальные жертвы косаток.

"Отсутствие информации и данных не позволяет нашей международной команде специалистов оценить серьезность этих проблем. Проект реабилитации и выпуска такого масштаба и сложности требует участия опытных международных и российских специалистов, а также независимых наблюдателей, чтобы обеспечить полную прозрачность", - сказал Виник.

Команда Кусто сообщила, что готова предоставить международную экспертизу по запросу российского правительства.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.