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РИА Новости

Роспотребнадзор примет участие в совещании по вакцинам против Эболы в ДРК

07:49
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Делегация Роспотребнадзора примет участие в совещании по использованию вакцин против Эболы в Киншасе 28-29 июня в связи со вспышкой вируса в Конго, сообщается на сайте ведомства.
"Делегация Роспотребнадзора... по приглашению конголезской стороны примет участие в проводимом в городе Киншасе 28-29 июня совещании по использованию в Демократической Республике Конго (ДРК) вакцин против Эболы", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что встреча организована из-за осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в ДРК, вызванной распространением вируса Эбола, а также регистрацией случаев заболевания в соседней Уганде.
Добавляется, что в рамках мероприятия будет представлена разработанная ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" эффективная вакцина для профилактики лихорадки Эбола на основе пептидных антигенов и осуществлена передача российских средств индивидуальной защиты и тест-системы конголезской стороне.
Кроме того, планируется обсуждение с руководством профильных конголезских ведомств, научно-исследовательских и образовательных институтов возможности оказания ДРК научно-технической и методической помощи для ликвидации вспышки лихорадки Эбола и наращивания потенциала в области профилактики реагирования на эпидемии.
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вирус ЭболаРоспотребнадзорДемократическая Республика КонгоВ мире
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