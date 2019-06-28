Роспотребнадзор примет участие в совещании по вакцинам против Эболы в ДРК

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Делегация Роспотребнадзора примет участие в совещании по использованию вакцин против Эболы в Киншасе 28-29 июня в связи со вспышкой вируса в Конго, сообщается на Делегация Роспотребнадзора примет участие в совещании по использованию вакцин против Эболы в Киншасе 28-29 июня в связи со вспышкой вируса в Конго, сообщается на сайте ведомства.

"Делегация Роспотребнадзора... по приглашению конголезской стороны примет участие в проводимом в городе Киншасе 28-29 июня совещании по использованию в Демократической Республике Конго (ДРК) вакцин против Эболы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что встреча организована из-за осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в ДРК, вызванной распространением вируса Эбола, а также регистрацией случаев заболевания в соседней Уганде.

Добавляется, что в рамках мероприятия будет представлена разработанная ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" эффективная вакцина для профилактики лихорадки Эбола на основе пептидных антигенов и осуществлена передача российских средств индивидуальной защиты и тест-системы конголезской стороне.