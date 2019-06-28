Абэ заявил о желании достичь "прекрасной гармонии" на саммите G20

ТОКИО, 28 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на открытии первой сессии саммита стран "Большой двадцатки" призвал страны к поиску общих точек соприкосновения для обеспечения мировой экономике стабильного роста за счет достижения "прекрасной гармонии". Открытие саммита транслировал телеканал NHK.
"Саммит проходит в год, когда Япония вступила в новую эру Рэйва, что означает "прекрасная гармония". На этом саммите я хотел бы также достичь "прекрасной гармонии". На этом саммите "двадцатки" в Осаке мы должны не обострять противостояние, но найти общие точки соприкосновения и сделать его саммитом продолжительного развития. Для этого, во-первых, через свободную внешнюю торговлю и инновации создать базу для сильного развития мировой экономики", - сказал Абэ.
Говоря о состоянии мировой экономики, Абэ подчеркнул, что в конце этого – начале следующего года в мировой экономике наметился постепенный рост.
"Достижение стабильного роста мировой экономики и смягчения рисков – это наша самая главная ответственность как стран "двадцатки". Несмотря на наметившийся рост, есть риск его снижения. Прежде всего, за счет роста напряженности в области внешней торговли", - подчеркнул Абэ.
Саммит стран "двадцатки" проходит в японском городе Осака 28-29 июня. Япония впервые стала хозяйкой форума. На форум аккредитовано 7000 журналистов. Помимо стран, входящих в "группу двадцати" - Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР, России, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США, Евросоюза и Японии, в форуме примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам, Нидерланды, а также такие международные организации как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО и другие.
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