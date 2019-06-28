Абэ заявил о желании достичь "прекрасной гармонии" на саммите G20

ТОКИО, 28 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на открытии первой сессии саммита стран "Большой двадцатки" призвал страны к поиску общих точек соприкосновения для обеспечения мировой экономике стабильного роста за счет достижения "прекрасной гармонии". Открытие саммита транслировал телеканал Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на открытии первой сессии саммита стран "Большой двадцатки" призвал страны к поиску общих точек соприкосновения для обеспечения мировой экономике стабильного роста за счет достижения "прекрасной гармонии". Открытие саммита транслировал телеканал NHK

"Саммит проходит в год, когда Япония вступила в новую эру Рэйва, что означает "прекрасная гармония". На этом саммите я хотел бы также достичь "прекрасной гармонии". На этом саммите "двадцатки" в Осаке мы должны не обострять противостояние, но найти общие точки соприкосновения и сделать его саммитом продолжительного развития. Для этого, во-первых, через свободную внешнюю торговлю и инновации создать базу для сильного развития мировой экономики", - сказал Абэ.

Говоря о состоянии мировой экономики, Абэ подчеркнул, что в конце этого – начале следующего года в мировой экономике наметился постепенный рост.

"Достижение стабильного роста мировой экономики и смягчения рисков – это наша самая главная ответственность как стран "двадцатки". Несмотря на наметившийся рост, есть риск его снижения. Прежде всего, за счет роста напряженности в области внешней торговли", - подчеркнул Абэ.